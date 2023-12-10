Ivo Viera: “Kayserispor hak ederek maçı kazandı”

Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Viera, Kayserispor maçının ardından, “Kayserispor kesinlikle hak ederek maçı kazandı” dedi.



Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Pendikspor, deplasmanda Kayserispor’a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Pendikspor Teknik Direktör Ivo Viera, Kayserispor’un maç içerisinde daha iyi oynayan taraf olduğunu söyleyerek, “Bizim için maçın ilk yarısında Erencan’ın net bir pozisyonu vardı. Eğer onu gole çevirebilseydik, maçın farklı bir hikayesi olurdu. İkinci yarıda da aynı stratejiyle devam ettik. Halil’in de net bir pozisyonu vardı. O da gol olmadı. Maalesef yakaladığımız net pozisyonları değerlendiremeyince Kayseri 2 tane gol bularak ve hak ederek maçı kazandı” ifadelerini kullandı.