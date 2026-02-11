İvrindi'de taş ocağına verilen izne dava açıldı

Balıkesir’in İvrindi ilçesine bağlı Akçal köyü yakınlarında kurulması planlanan kalker ocağı ve kırma-eleme tesisi projesine karşı dava açıldı. Taş ocağı projesi Akçal köyündeki yerleşim yerlerine sadece 260 metre mesafe uzakta bulunuyor. Projenin tanıtım dosyasında "yakın çevrede yerleşim birimi olmadığı için görüntü kirliliği oluşmayacağı" yazıyor.

Balıkesir Valiliği tarafından 9 Ocak 2026 tarihinde verilen "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu" kararının iptali için Balıkesir İdare Mahkemesi’nde açılan davada yürütmenin durdurulması ve ÇED Olumlu kararının iptali istendi. Davacılar arasında Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Ayvalık Tabiat Derneği, Burhaniye Çevre Platformu Derneği ve Gökçeyazı Türkmen Dağı Çevre Koruma ve Dayanışma Derneği'nin yanı sıra bölgede yaşayan yurttaşlar da yer alıyor.

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği tarafından yapılan açıklamada, mahkemeye sunulan dilekçeyle ilgili detaylar paylaşıldı. Dilekçede, proje alanının Akçal köyüne 260 metre mesafede olduğu ve yaşam alanlarında yaşanmaz hale geleceği vurgulandı. Ayrıca yaklaşık 10 hektara yakın bir orman alanının da yok olacağı belirtildi. Dilekçede, proje alanında yer alan tarım alanlarının yok edileceği, köylülerin geçimlik kaynaklarından mahrum edileceği ve bitkisel ile hayvansal tarım faaliyetlerinin zarar göreceği de ifade edildi.

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği’nin yaptığı açıklamada, “Balıkesir İvrindi ilçesi ve Akçal köyü ne yazık ki çok ciddi ekolojik yıkımlara maruz kalmıştır ve bu yıkımlar yeni projelerle daha da artacaktır. Tüm Balıkesirlileri ve duyarlı yurttaşlarımızı bölgemizde sürdürmekte olduğumuz mücadeleye destek vermeye çağırıyoruz” denildi.