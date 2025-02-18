İvrindi’de maden tehdidi

Balıkesir İvrindi ilçesinde yer alan Hacıhüseyinler Yaylası’nın boşaltılmasına yönelik alınan karar, bölge halkında büyük tepkiye yol açtı. Mera olarak kullanılan alanın TÜMAD Altın Madeni’nin genişleme planlarına dahil edileceği iddia edildi. Halk mücadele başlattı.

İvrindi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, 25 Aralık 2024 tarihinde yayımladığı kararla, Hacıhüseyinler köylüsünün onlarca yıldır mera arazisinde; cami, ev, dam gibi taşınmazların yer aldığını ve bu yapıların ‘tecavüz’ olarak değerlendirildiğini açıkladı.

Bunun üzerine İvrindi Kaymakamlığı, Gömeç Kaymakamlığı’na yazı göndererek, 14 Şubat 2025’te bölgenin boşaltılmasını istedi. Ani tahliye kararının ardından ‘‘TÜMAD, Hacıhüseyinler Yaylası’na mı çöküyor’’ iddiaları gündeme geldi. Yaylanın boşaltılmasıyla, 2019’dan beri bölgede ekolojik tahribat yaratan maden şirketinin alanını genişleteceğinden endişe eden köylüler, geçim kaynaklarının ellerinden alınmasına ve bölgedeki doğa tahribatının artmasına karşı çıktı.

Gömeç Belediyesi önünde bir araya gelen halk burada açıklama yaptı. Burhaniye Çevre Platformu “TÜMAD, Madra Dağı’nı parsel parsel yağmalarken tüm duyarlı yurttaşlarımızı Hacıhüseyinler köylüsü ile dayanışmaya davet ediyoruz” açıklamasını yaptı.