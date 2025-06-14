‘İyi hal’ gerekçesiyle tahliyeye engel olundu

Haber Merkezi

Burdur Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde tutulan Hacı Haykır’ın tahliyesi, “iyi hal” gerekçesiyle hukuka aykırı biçimde ertelendiği öğrenildi. Evrensel’in haberine göre 6 Haziran’da infaz süresi dolan Haykır’ın tahliyesi, cezaevi İdare ve Gözlem Kurulu tarafından alınan bir kararla 8 ay uzatıldı.

Konuyla ilgili DEM Parti Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Aslan kararın gerekçesinin “örgütten ayrılmaya dönük talepte bulunmaması”, “tarafsızlık talebinde bulunmaması” ve “pişmanlık göstermemesi” olduğunu söyledi. Uysal şöyle konuştu: “Mahpusun cezaevi personeline veya diğer hükümlülere yönelik herhangi bir olumsuz davranışının tespit edilmediği, cezaevi düzenine ve temizlik kurallarına riayet ettiği, sosyal ve kültürel faaliyetlere katıldığı gibi olumlu unsurlar bulunuyor. Ancak kanunda açıkça düzenlenmemiş gerekçelerle mahpusun infazının uzatıldığı anlaşılmaktadır.”