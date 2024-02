'İyi hal' indirimiyle serbest kalmıştı: Kedi katili yeniden yargılanacak

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde asansördeki 'Eros' isimli kediyi işkence yaparak öldüren ve 'iyi hal' indirimi uygulanarak serbest kalan İbrahim Keloğlan, tekrar yargılanacak.

İstanbul Başakşehir'de oturduğu sitenin asansörüne giren 'Eros' isimli kediyi altı dakika boyunca döverek öldüren ve serbest kalan İbrahim Keloğlan tekrar yargılanacak.

Bir yıl altı ay hapis cezasına çarptırılan Keloğlan'a mahkeme iyi hal indirimi uygulayarak cezasını bir yıl üç aya düşürmüş ve kedi katili Keloğlan serbest kalmıştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan itiraz sonucu Keloğlan'ın yeninden yargılanacağını aktardı.

Tunç, "Her canlının yaşam hakkı kutsaldır. Can dostlarımıza yönelik her türlü kötü davranışın karşısında olmaya devam edeceğiz" dedi.

İstanbul Başakşehir’de Eros isimli kedinin canice öldürülmesi nedeniyle açılan kamu davasında sanık hakkında verilen hapis cezası hükmünün açıklanmasının geriye bırakılması kararına karşı Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan itiraz Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilerek karar… pic.twitter.com/vElzUlt5gP — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) February 20, 2024

Keloğlan serbest kaldıktan sonra tutuklanması için 'change.org.tr' üzerinden gerçekleşen kampanyada 250 bine yakın imza toplanmıştı.