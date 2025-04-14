İyi ki doğdun BirGün: Gazetemizin 21. yaşı için tebrik mesajları

14 Nisan 2004 tarihinde yayın hayatına başlayan BirGün, bugün 21 yaşında.

Gazetemizin 21. kuruluş yıldönümünde çok sayıda kutlama mesajı geldi.

Mesajlarda BirGün'ün bağımsız gazetecilikteki yeri ve önemine dikkat çekildi.

BirGün'ün 21. kuruluş yıldönümüne ilişkin mesajlar şöyle:

BirGün

bir inadın,

bir duruşun,

bir mücadelenin,

geçmişten bugüne uzanan bir tarihin,

amatör bir ruhla profesyonel bir gazete çıkarma çabasının adresidir.

21 yıldır yazarı ve okuru olmaktan gururluyum ☺️ pic.twitter.com/NKw2Tlbe4C — Hayri Kozanoğlu (@HayriKozanoglu) April 14, 2025

Sol kulvarda iyi, nitelikli, başarılı, güzel olan her şeye hep beraber sahip çıkmamız gerekiyor.



BirGün bunlardan biri.#BirGün21Yaşında



Nice yaşlara BirGün https://t.co/kd5e7vJxw4 — Alper Taş (@alper_tas) April 14, 2025

21 yıldır halkın, toplumsal muhalefetin ortak sesi @BirGun_Gazetesi’nin yeni yaşını kutluyoruz.



Yeni mücadele günlerinde omuz omuza. pic.twitter.com/6CNaptpVWq — SOL Parti (@solpartibilgi) April 14, 2025

Dostumuz, mücadele arkadaşımız BirGün 21 yaşında.. Birlikte, yan yana durduğumuz nice yıllara, dayanışmayla..



BirGün'ü abone olarak desteklemek için:https://t.co/Dll8dqbwEl https://t.co/NnTRgFpuFn — hakkı özdal (@hakki_ozdal) April 14, 2025

İyi ki doğdun BirGün!



Sansürün kuşattığı, yalanın hakikat yerine dayatıldığı bir düzende; halkın yanında, emeğin, özgürlüğün ve eşitliğin sesi olmak kolay değil… Ama BirGün, 21 yıldır tam da bunu yapıyor!



BirGün sadece bir gazete değil; karanlığa karşı direnen kalemdir, sesi… — Av.Mahmut TANAL (@MTanal) April 14, 2025

Birgün karanlığa ışık, sesimize ses.

Nice nice yaşlara! Bir gün mutlaka! @BirGun_Gazetesi https://t.co/6gsXWoDoER — Ozan Çoban (@cobanozan) April 14, 2025

Kurucuları ve ilk köşe yazarları arasında olmanın onuruyla nice yıllara aşkımız BirGün…

Gururumuz BirGün…✌️👏👏@BirGun_Gazetesi pic.twitter.com/lavewLCSy7 — Yaşar SEYMAN (@yasarseyman) April 14, 2025

‘Patronsuz Gazete’ sloganıyla yola çıktığı günden beri bağımsız gazetecilik için mücadele eden, toplumu hakikatle buluşturmak için canla başla çalışan Birgün Gazetesi’nin 21. kuruluş yıl dönümünü kutlar, nice başarılı yıllar dileriz.



İZMİR GAZETECİLER CEMİYETİ YÖNETİM KURULU pic.twitter.com/AZWqC0qDkW — İzmir Gazeteciler Cemiyeti (@igcizmir) April 14, 2025

BirGün Gazetesi’nin kuruluş yıldönümünü kutluyor, halkın gerçekleri öğrenme hakkı için verdikleri onurlu mücadeleyi yürekten selamlıyorum.



Yandaş medyanın tek sesli hale getirilmeye çalışıldığı, basının baskı ve sansürle kuşatıldığı bir dönemde #BirGün ,halktan yana, emekten… https://t.co/n7l6N6tHNQ — İbrahim ARSLAN (@arslanibrahimss) April 14, 2025

Hakikatin, emeğin ve halkın gazetesi BirGün 21 yaşında!



Baskılara, sansüre, cezalara rağmen kalemini gerçeklerden yana kullanmaya devam eden BirGün’ü ve emekçilerini kutluyorum.



Tarafsız, özgür ve ilkeli gazetecilikten asla vazgeçmeyen bir çizgiyle nice yıllara!… — Gamze Akkuş İlgezdi (@gamzeilgezdi) April 14, 2025

Temelinde harcımız bulunan Birgün Gazetesi’nin 21. yaşını kutluyorum.



Gerçekleri yansıtan, gazetecilik ilkeleri ile habercilik yapan halkın gazetesi Birgün çok yaşasın!@BirGun_Gazetesi https://t.co/ZXVIlgPxZk — Dr Zeliha Aksaz Şahbaz (@drzelihaaksaz) April 14, 2025

Benim gazetem ♥️ Nice vahşeti, skandalı açığa çıkartan, onca saldırıya karşın meslek etiğini, ahlakını, ilkeli duruşunu tartışmaya açmayan. Patronsuz, eşit ve çok sesli @BirGun_Gazetesi nice yaşlara. En güzel armağan peş peşe ödüllerle geldi. #ÖzgürBasın #BirGün https://t.co/J2mMWmoRo1 — zeynep altıok akatlı (@zeynabelle) April 13, 2025

2013-14 yıllarında henüz abonelik ağı gelişmemiş ve her bayide yokken metrobüs duraklarında, iskele önlerinde BirGün satardık. BirGün bizi hiç yalnız bırakmadı. Üniversitelerde, liselerde, iş yerlerinde, mahallelerde, köylerde…Halkın ve gerçeklerin sesi oldu. #BirGün21Yaşında https://t.co/aJrfg3AC9b — Canberk Gültekin (@CanberkGltkn) April 14, 2025

İyi ki varsın BirGün, nice yıllara🎉 Emeği, inadı, direnciyle bu hikayeyi sürdüren, umudu büyüten her bir emekçine selam ve sevgiyle… #BirGün21Yaşında https://t.co/Cu2aYrBYwW — sevgim (@sevgim_d) April 13, 2025

#Gaziantep’te muhalif siyasetin içinde olan biri olarak tüm Türkiye’ye sesimizin ulaşması için yanımızda olan, patronum iktidarla ters düşer gazeteciliği değil, halk gazeteciliği yapan tüm Birgün Gazetesi emekçilerine selam olsun. İyi ki varsınız!✌🏻 pic.twitter.com/c5EntOQ9Dm — Hasan Şencan (@hasansencan2) April 14, 2025

İktidarların değil, halkın gazetesi olma ilkesinden taviz vermeden geçen 21 yıl... Daha nice özgür, cesur ve onurlu yıllara!



İyi ki doğdun @BirGun_Gazetesi https://t.co/4U4xwD5SpA — Av. Sevda Erdan Kılıç (@SEVDAERDAN) April 14, 2025

Umarım 121 yılı da görür @BirGun_Gazetesi.

Çok zor koşullarda kurulmuştu. Kurulabileceğine, dahası yaşayabileceğine ihtimal verenler azdı.

Kuruluş öncesi 1 yıl ve ayakları üzeri durabileceği belli olan sonraki 2 yıl çok kritikti.

O süre bugün için de bağımsız medya ve sol için… https://t.co/Keq0sAsSaX — Cüneyt Akman (@cakman4) April 14, 2025