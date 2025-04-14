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İyi ki doğdun BirGün: Gazetemizin 21. yaşı için tebrik mesajları

Gazetemiz BirGün'ün 21. kuruluş yıldönümünde çok sayıda kutlama mesajı geldi. Mesajlarda dayanışma vurgusu yapılırken, BirGün'ün bağımsız gazetecilik için önemine dikkat çekildi.

Güncel
  • 14.04.2025 11:45
  • Giriş: 14.04.2025 11:45
  • Güncelleme: 14.04.2025 12:36
İyi ki doğdun BirGün: Gazetemizin 21. yaşı için tebrik mesajları
birgun.net

14 Nisan 2004 tarihinde yayın hayatına başlayan BirGün, bugün 21 yaşında.

Gazetemizin 21. kuruluş yıldönümünde çok sayıda kutlama mesajı geldi.

Mesajlarda BirGün'ün bağımsız gazetecilikteki yeri ve önemine dikkat çekildi.

BirGün'ün 21. kuruluş yıldönümüne ilişkin mesajlar şöyle:

Halkın Gazetesi BirGün 21 Yaşında: Dirençle, inatla ve onurla...
Güçlü fikir 21 yaşında: Yazarlarımız BirGün’ü anlattı
L.
L. Doğan Tılıç
Aziz
Aziz Çelik
Selçuk
Selçuk Candansayar
Medya
Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici
Yaşar
Yaşar Aydın
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