İyi ki doğdun BirGün: Gazetemizin 21. yaşı için tebrik mesajları
Gazetemiz BirGün'ün 21. kuruluş yıldönümünde çok sayıda kutlama mesajı geldi. Mesajlarda dayanışma vurgusu yapılırken, BirGün'ün bağımsız gazetecilik için önemine dikkat çekildi.
14 Nisan 2004 tarihinde yayın hayatına başlayan BirGün, bugün 21 yaşında.
Gazetemizin 21. kuruluş yıldönümünde çok sayıda kutlama mesajı geldi.
Mesajlarda BirGün'ün bağımsız gazetecilikteki yeri ve önemine dikkat çekildi.
BirGün'ün 21. kuruluş yıldönümüne ilişkin mesajlar şöyle:
BirGün— Hayri Kozanoğlu (@HayriKozanoglu) April 14, 2025
bir inadın,
bir duruşun,
bir mücadelenin,
geçmişten bugüne uzanan bir tarihin,
amatör bir ruhla profesyonel bir gazete çıkarma çabasının adresidir.
21 yıldır yazarı ve okuru olmaktan gururluyum ☺️ pic.twitter.com/NKw2Tlbe4C
Sol kulvarda iyi, nitelikli, başarılı, güzel olan her şeye hep beraber sahip çıkmamız gerekiyor.— Alper Taş (@alper_tas) April 14, 2025
BirGün bunlardan biri.#BirGün21Yaşında
Nice yaşlara BirGün https://t.co/kd5e7vJxw4
21 yıldır halkın, toplumsal muhalefetin ortak sesi @BirGun_Gazetesi’nin yeni yaşını kutluyoruz.— SOL Parti (@solpartibilgi) April 14, 2025
Yeni mücadele günlerinde omuz omuza. pic.twitter.com/6CNaptpVWq
Dostumuz, mücadele arkadaşımız BirGün 21 yaşında.. Birlikte, yan yana durduğumuz nice yıllara, dayanışmayla..— hakkı özdal (@hakki_ozdal) April 14, 2025
BirGün'ü abone olarak desteklemek için:https://t.co/Dll8dqbwEl https://t.co/NnTRgFpuFn
İyi ki doğdun BirGün!— Av.Mahmut TANAL (@MTanal) April 14, 2025
Sansürün kuşattığı, yalanın hakikat yerine dayatıldığı bir düzende; halkın yanında, emeğin, özgürlüğün ve eşitliğin sesi olmak kolay değil… Ama BirGün, 21 yıldır tam da bunu yapıyor!
BirGün sadece bir gazete değil; karanlığa karşı direnen kalemdir, sesi…
Birgün karanlığa ışık, sesimize ses.— Ozan Çoban (@cobanozan) April 14, 2025
Nice nice yaşlara! Bir gün mutlaka! @BirGun_Gazetesi https://t.co/6gsXWoDoER
Kurucuları ve ilk köşe yazarları arasında olmanın onuruyla nice yıllara aşkımız BirGün…— Yaşar SEYMAN (@yasarseyman) April 14, 2025
Gururumuz BirGün…✌️👏👏@BirGun_Gazetesi pic.twitter.com/lavewLCSy7
‘Patronsuz Gazete’ sloganıyla yola çıktığı günden beri bağımsız gazetecilik için mücadele eden, toplumu hakikatle buluşturmak için canla başla çalışan Birgün Gazetesi’nin 21. kuruluş yıl dönümünü kutlar, nice başarılı yıllar dileriz.— İzmir Gazeteciler Cemiyeti (@igcizmir) April 14, 2025
İZMİR GAZETECİLER CEMİYETİ YÖNETİM KURULU pic.twitter.com/AZWqC0qDkW
BirGün Gazetesi’nin kuruluş yıldönümünü kutluyor, halkın gerçekleri öğrenme hakkı için verdikleri onurlu mücadeleyi yürekten selamlıyorum.— İbrahim ARSLAN (@arslanibrahimss) April 14, 2025
Yandaş medyanın tek sesli hale getirilmeye çalışıldığı, basının baskı ve sansürle kuşatıldığı bir dönemde #BirGün ,halktan yana, emekten… https://t.co/n7l6N6tHNQ
Hakikatin, emeğin ve halkın gazetesi BirGün 21 yaşında!— Gamze Akkuş İlgezdi (@gamzeilgezdi) April 14, 2025
Baskılara, sansüre, cezalara rağmen kalemini gerçeklerden yana kullanmaya devam eden BirGün’ü ve emekçilerini kutluyorum.
Tarafsız, özgür ve ilkeli gazetecilikten asla vazgeçmeyen bir çizgiyle nice yıllara!…
Temelinde harcımız bulunan Birgün Gazetesi’nin 21. yaşını kutluyorum.— Dr Zeliha Aksaz Şahbaz (@drzelihaaksaz) April 14, 2025
Gerçekleri yansıtan, gazetecilik ilkeleri ile habercilik yapan halkın gazetesi Birgün çok yaşasın!@BirGun_Gazetesi https://t.co/ZXVIlgPxZk
BirGün varsa umut var :) @BirGun_Gazetesi https://t.co/EtbaEFWFPv— KAYIHAN PALA (@KAYIHANPALA) April 14, 2025
Benim gazetem ♥️ Nice vahşeti, skandalı açığa çıkartan, onca saldırıya karşın meslek etiğini, ahlakını, ilkeli duruşunu tartışmaya açmayan. Patronsuz, eşit ve çok sesli @BirGun_Gazetesi nice yaşlara. En güzel armağan peş peşe ödüllerle geldi. #ÖzgürBasın #BirGün https://t.co/J2mMWmoRo1— zeynep altıok akatlı (@zeynabelle) April 13, 2025
Nice yaşlara nice yıllara! @BirGun_Gazetesi #BirGün21Yaşında https://t.co/nnKQvIny7C— Erdal Güney (@guneyerdal) April 13, 2025
2013-14 yıllarında henüz abonelik ağı gelişmemiş ve her bayide yokken metrobüs duraklarında, iskele önlerinde BirGün satardık. BirGün bizi hiç yalnız bırakmadı. Üniversitelerde, liselerde, iş yerlerinde, mahallelerde, köylerde…Halkın ve gerçeklerin sesi oldu. #BirGün21Yaşında https://t.co/aJrfg3AC9b— Canberk Gültekin (@CanberkGltkn) April 14, 2025
İyi ki varsın BirGün, nice yıllara🎉 Emeği, inadı, direnciyle bu hikayeyi sürdüren, umudu büyüten her bir emekçine selam ve sevgiyle… #BirGün21Yaşında https://t.co/Cu2aYrBYwW— sevgim (@sevgim_d) April 13, 2025
#Gaziantep’te muhalif siyasetin içinde olan biri olarak tüm Türkiye’ye sesimizin ulaşması için yanımızda olan, patronum iktidarla ters düşer gazeteciliği değil, halk gazeteciliği yapan tüm Birgün Gazetesi emekçilerine selam olsun. İyi ki varsınız!✌🏻 pic.twitter.com/c5EntOQ9Dm— Hasan Şencan (@hasansencan2) April 14, 2025
İyi ki doğdun @BirGun_Gazetesi @BirGunDaily— Sezin Öney (@SezinOney) April 14, 2025
Nice yıllara 🍀🧿 https://t.co/oZW2d4UTd5
İktidarların değil, halkın gazetesi olma ilkesinden taviz vermeden geçen 21 yıl... Daha nice özgür, cesur ve onurlu yıllara!— Av. Sevda Erdan Kılıç (@SEVDAERDAN) April 14, 2025
İyi ki doğdun @BirGun_Gazetesi https://t.co/4U4xwD5SpA
Umarım 121 yılı da görür @BirGun_Gazetesi.— Cüneyt Akman (@cakman4) April 14, 2025
Çok zor koşullarda kurulmuştu. Kurulabileceğine, dahası yaşayabileceğine ihtimal verenler azdı.
Kuruluş öncesi 1 yıl ve ayakları üzeri durabileceği belli olan sonraki 2 yıl çok kritikti.
O süre bugün için de bağımsız medya ve sol için… https://t.co/Keq0sAsSaX
BirGün'ün 21. yaşı kutlu olsun.— O. Suat Özçelebi (@suatozcelebi) April 14, 2025
Bağımsız bir gazetenin değerini, özgür, halktan, emekten yana haberciliğin bir ülke, yurttaşlar için ne kadar önemli olduğunu uzun yıllardır gösteriyor, BirGün.
Aynı zamanda bu yüzyılın en etkili ve kritik unsuru olan, tüm dünyada hemen her şeyin… https://t.co/4kCttOQjMA