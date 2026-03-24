İyi ki doğdun Can’ımız

Can, biz geldik.

Sana dışarıda kavuşana kadar da her doğum gününde burada olacağız.

Bu tutsaklığa alışmayı reddediyoruz, her gün berabermişiz gibi düşünmeye devam ediyoruz. Çünkü senin sesin, telefonlarımızın ucunda, bir masada karşımızda, sokakta yanı başımızda olmasa da her an kulağımızda; senin sesin adaletin sesi, yoldaşlığın sesi, Hatay halkının sesi ve dört duvar, gür sesini kısmaya yetmiyor, yetmeyecek de.

Senin unutulmak derdin yok biliyoruz, bu dönemin tarihine adını yazdın, yazdığın her satıra imzamızı atıyoruz. İşlenen nice suçu unutturmamak senin derdin. Hiçbirini biz de unutmuyoruz. Elbet kavuşacağız, senden dinleyeceklerimiz ve sana anlatacaklarımız birikiyor. Sabrımız ve öfkemiz, özlemle elele büyüyor. Hukuksuzluğun yargılandığı gün seni duruşmada önü iliklenmeyen avukat cübbenle hayal etmek bize iyi geliyor.İyi ki doğdun Can’ımız. Can yongaların burada, seni kucaklamak için daima hazır bekliyor.

Can’ın ailesi ve arkadaşları