İyi ki doğdun mavi gözlü dev

Kültür Sanat Servisi

Usta şair Nâzım Hikmet Ran, 123’üncü doğum yılında unutulmadı. 15 Ocak 1902’de Selânik’te oğan Nazım Hikmet’in doğum günü dolayısıyla Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde bir etkinlik düzenlendi.

Ankara Kültür Sanat Platformu ile ortaklaşa gerçekleştirilen etkinlikte Nâzım Hikmet’in hayatı ve şiirleri üzerine sunumlar yapıldı. Dünyaca ünlü şairin yaşam öyküsüne şiirleri eşlik etti. Etkinlikte, ressam Uygur Orhan’ın kara kalemle yaptığı Nâzım Hikmet portresi ilgiyle karşılandı.

ŞİİRLERİ SESLENDİRİLDİ

Bir diğer etkinlik ise Mersin Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Şiir ve müzikle yapılan Nâzım anma programında, piyanist Muharrem Karagöz’ün çaldığı eserler eşliğinde Ali Diyaroğlu, Nâzım Hikmet şiirlerini seslendirdi.

Şairin unutulmaz eserlerinin yankılandığı programda, Nâzım Hikmet’e duyulan saygı ve sevgi, sanatın gücüyle bir kez daha vurgulandı.

Programa katılan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “Büyük üstat Nâzım Hikmet’i saygıyla anıyoruz. Nâzım, yalnızca edebiyatımıza değil, dünyaya mal olmuş bir değer. Onun şiirleri ve fikirleri nesiller boyu yaşamaya devam edecek” dedi.

EŞYALARI TANITILDI

Bursa'da ise usta şairin 123'üncü doğum yılı dolayısıyla kendisine ait eşyaları tanıtıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Kent Müzesi'nde gerçekleştirilen program bayak ilgi gördü. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey pgogramda yaptığı konuşmada, Nâzım Hikmet'in Bursa'da geçirdiği yılların önemini ve kendisinden sonra yetiştirdiği kişilerin de Bursa için çok kıymetli olduğunu anlattı.

Bütün bir ömrü halkı için mücadele, sürgün ve cezaevlerinde geçen usta şair için düzenlenen doğumgünü etkinlikleri tüm bir hafta boyunca devam edecek. Nazım Hikmet’in doğum günü sosyal medyada da yurttaşlar tarafından kutlandı.