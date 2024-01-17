İYİ Parti, 2 büyükşehir adayını açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 21. Dönem Milletvekili Nesrin Ünal'ı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ise Kocaeli Erzurum Vakfı kurucusu Gencay Yıldıztekin'i gösterdi. Akşener, ayrıca, Giresun, Kars ve Kırklareli adaylarını da duyurdu.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin 2 büyükşehir ve bazı illerin belediye başkan adaylarını açıkladı. TBMM'deki Grup toplantısında konuşan Akşener, Antalya 21. Dönem Milletvekili Nesrin Ünal'ın aday gösterildiğini duyurdu. İYİ Parti'nin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı ise Kocaeli Erzurum Vakfı kurucusu Gencay Yıldıztekin oldu. Giresun Belediye Başkanlığı için Harun Cici, Metin Özat da Kars Belediyesi için aday gösterildi. Ali Dermenci ise Kırklareli adayı olarak açıklandı.