İYİ Parti 5 büyük şehirde adaylarını açıkladı: Ayyüce Türkeş Adana adayı oldu

İYİ Parti, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için 5 büyük şehirdeki belediye başkan adaylarını açıkladı.

İYİ Parti 5 büyük şehirde belediye başkan adaylarını açıkladı.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde İYİ Parti'nin Manisa, Adana, Antalya, Kayseri ve Samsun büyükşehir belediye başkan adayları belli oldu.

Eski MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in kızı ve İYİ Parti Milletvekili Ayyüce Türkeş, partinin Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

İYİ Parti; Manisa'da Gürhan Özcan'ı, Antalya'da Nesrin Ünal'ı, Kayseri'de Kazım Yücel'i, Samsun'da ise İmren Nilay Tüfekçi'yi aday gösterdi.

ANKARA VE İSTANBUL ADAYLARI DA BU AY AÇIKLANACAK

Partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, İstanbul ve Ankara adayları hakkında "Temennimiz ocak ayı içinde bu adaylarımızı açıklama yönünde” dedi.