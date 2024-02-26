İYİ Parti adayı Kavuncu'dan Akşener'in eski danışmanına tepki

İYİ Parti'nin İBB adayı Buğra Kavuncu, Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen Akşener'in eski danışmanı Murat İde'ye tepki gösterdi.

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu, Bağcılar'da partisinin seçim irtibat bürosunun açılışında konuştu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçim kampanyası için beste yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in eski danışmanı Murat İde’ye Kavuncu’dan tepki geldi.

Kavuncu, açıklamalarıyla gündeme gelen İde hakkında şunları söyledi:

"Biz artık yorulduk. Bizimle uğraşmayın demekten yorulduk. Gidenler gidebilir. Ama gittikten sonra beraberce yol yürüdüğü arkadaşlarına bu kadar fazla zarar vermek isteyen bu duygu, bu nefret, bu arkadaşlarımızın içine nasıl girmiş, nasıl bu duygu onlara aşılanmış? Ben bunu anlayamıyorum.

Besteler yapılıyor. Müzikler tertip ediliyor. Bunlar şu andaki belediye başkanına hediye ediliyor. Hediye edilirken devamında da aynı besteyi yapanlar diyorlar ki; 'İYİ Partili bir grup bugün yarın bir açıklama yapacak.' İYİ Partililer burada arkadaşlar. Bakın tek tek saydım. Çok daha fazlası burada. Şu anda Bağcılar'dayız, yüzlerce arkadaşımız burada bir seçim koordinasyon merkezi açılışı yapıyoruz."

İMAMOĞLU'NU DESTEKLEYEN İYİ PARTİLİLERE TEPKİ

İmamoğlu'nu destekleme kararı alanpartililerine de çıkışan Kavuncu, İYİ Parti mensuplarının İstanbul'daki Büyükşehir Belediye Başkan adayının belli olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"O da Buğra Kavuncu'dur. Bağcılar'da İYİ Partinin belediye başkan adayı bellidir. O da çok kıymetli Ali Özdemir'dir. Gövdesi burada aklı başka yerde olan, gövdesi burada ruhu başka yerde olan ne maksatla, ne amaçla, hem bu partide olup, hem başka adayı desteklemek nasıl bir duygudur? Nasıl bir ödülün devamında gelmiştir? Neden yapılır? Bunu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Bunlar bir ihraç sebebidir. Tüzüğümüzde, Siyasi Partiler Kanunu'nda çok açıktır."

Kimseyi zorla İYİ Partinin çatısı altına almadıklarını belirten Kavuncu, "Eğer böyle bir davranış ve tavır içerisine girecek herhangi bir İYİ Partili olursa, bunun uygulaması da, tüzüğümüz de çok nettir, ihraçtır. Çünkü parti bir milletvekili adayı, bir belediye başkanı adayı çıkarttığında, bu adayla ilgili partinin teşkilatları, partide görev alanlar partisinin adayını desteklemek mecburiyetindedirler." açıklamasında bulundu.

Kavuncu, şunları kaydetti:

"Çok enteresan şeyler oluyor. Yüksek Seçim Kuruluna listeler teslim edilene kadar ilçe başkanlığı yapan arkadaşlarımız 19 Şubat'ta istifa edip 3 ay önce alınmış kararı gerekçe gösteriyorlar ve bu arkadaşların hemen hemen çoğu da bir başka partinin listelerinden büyükşehir veya ilçe belediye meclis üyesi adayı olarak çıkıyor. Ben bunu söylediğimde bana bizden aday olan başka partide daha önce adaylık yapmış ama bize gelmiş olan arkadaşları örnek gösteriyorlar. Şimdi bir idrak problemi de var bu arkadaşların. Yani olayı idrak etme ve olan biteni anlama sıkıntıları var."