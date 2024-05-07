İYİ Parti Alaşehir İlçe Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri istifa ederek CHP'ye katıldı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde İYİ Parti İlçe Başkanı Volkan Bozdağ ve yönetim kurulundan 8 kişi, partisinden istifa ederek CHP'ye katıldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde İYİ Parti İlçe Başkanı Volkan Bozdağ ve beraberindeki 7 kişi partisinden istifa ederek CHP’ye katıldı.

CHP lokalinde düzenlenen törene Alaşehir CHP İlçe Başkanı Mustafa Öztürk, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu katıldı.

İYİ Parti İlçe Başkanı Volkan Bozdağ ile birlikte yönetim kurulu üyeleri Kamil Yılmaz, Ömer Senir, Adem Sönmez, Müşerref Saruhan, Suat Saruhan, Emine Bozdağ ve Hasibe Bozdağ partilerinden ve yönetim kurulu üyeliğinden istifa ederek CHP’ye katıldı.

Üyelerin rozetlerini CHP İlçe Başkanı Mustafa Öztürk, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu taktı.

İYİ Parti’den ayrılan ilçe başkanı ve ekibi adına konuşan Volkan Bozdağ, "İYİ Parti’ye gönül vermiş ne kadar İYİ Partili arkadaşlarım eğer ki siyaset insan kazanma sanatıysa, ben zaten kazandım. Benim için her zaman varsınız var olacaksınız, İYİ Parti kuruluş, fabrika ayarlarından çıkmış, hiçbir zaman çamur at izi kalsın görüşünde olmadım, olmayacağım. Sadece yeni genel başkana başarılar dilerim. Rayından çıkmış tren vagonları gibi ekonomisinden, işçisinden, emekçisinden, sermayesinden dağılmış bir ülke halindeyiz. Bu ülkemiz için, genel başkanımız Özgür Özel’e destek için bizde varız" dedi.