İYİ Parti Başkanlık Divanı olağanüstü toplanacak

CHP kurultayına yönelik mutlak butlan kararının ardından İYİ Parti Başkanlık Divanı yarın saat 10.00'da Müsavat Dervişoğlu başkanlığında olağanüstü toplanma kararı aldı.

Siyaset
  • 21.05.2026 18:20
  • Güncelleme: 21.05.2026 18:26
Kaynak: Haber Merkezi
İYİ Parti Başkanlık Divanı, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi'nin CHP kurultay davasında, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar vermesinin ardından olağanüstü toplanma kararı aldı.

İYİ Parti Başkanlık Divanı ve Meclis Grubu yarın saat 10.00'da olağanüstü toplanacak

İYİ Parti Medya ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Raşit Yılmaz, X hesabından yapılan açıklamada "Yarın sabah 10.00’da, genel başkanımız Müsavat Dervişoğlu başkanlığında İYİ Parti Başkanlık Divanımız ve Meclis Grubumuz olağanüstü toplanacaktır" ifadelerini kullandı.

