İYİ Parti Başkanlık Divanı olağanüstü toplanacak

İYİ Parti Başkanlık Divanı, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi'nin CHP kurultay davasında, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar vermesinin ardından olağanüstü toplanma kararı aldı.

İYİ Parti Medya ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Raşit Yılmaz, X hesabından yapılan açıklamada "Yarın sabah 10.00’da, genel başkanımız Müsavat Dervişoğlu başkanlığında İYİ Parti Başkanlık Divanımız ve Meclis Grubumuz olağanüstü toplanacaktır" ifadelerini kullandı.