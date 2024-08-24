İYİ Parti Bursa İl Başkanı Mehmet Hasanoğlu istifa etti

İYİ Parti Bursa İl Başkanı Mehmet Hasanoğlu, sağlık sorunları ve geçirdiği ameliyat nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Parti kurulduğundan beri Bursa İl Başkanı olan Hasanoğlu, partideki çalışma arkadaşlarına teşekkür ederken Müsavat Dervişoğlu'nun partiyi ileri taşıyacağına inandığını belirtti.

7 yıl boyunca partinin Bursa teşkilatı olarak düzenledikleri projeleri de anlatan Hasanoğlu'nun paylaşımı şöyle:

KAMUOYUNA

Saygıdeğer Bursalılar ve çok değerli dava arkadaşlarım,

2017 Aralık ayında tarafıma tevdi edilen İYİ Parti Osmangazi Kurucu İlçe Başkanlığı görevimden bu güne kadar kesintisiz (ki bunun 5 yılı Osmangazi İlçe, yaklaşık 1 yıl 8 ayı da Bursa İl Başkanlığı olmak üzere)… pic.twitter.com/jS0dRusDt9