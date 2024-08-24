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İYİ Parti Bursa İl Başkanı Mehmet Hasanoğlu istifa etti

İYİ Parti Bursa İl Başkanı Mehmet Hasanoğlu, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etti.

Güncel
  • 24.08.2024 13:24
  • Giriş: 24.08.2024 13:24
  • Güncelleme: 24.08.2024 13:30
Kaynak: Haber Merkezi
İYİ Parti Bursa İl Başkanı Mehmet Hasanoğlu istifa etti

İYİ Parti Bursa İl Başkanı Mehmet Hasanoğlu, sağlık sorunları ve geçirdiği ameliyat nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Parti kurulduğundan beri Bursa İl Başkanı olan Hasanoğlu, partideki çalışma arkadaşlarına teşekkür ederken Müsavat Dervişoğlu'nun partiyi ileri taşıyacağına inandığını belirtti.

7 yıl boyunca partinin Bursa teşkilatı olarak düzenledikleri projeleri de anlatan Hasanoğlu'nun paylaşımı şöyle:

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