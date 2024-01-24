İYİ Parti, CHP kökenli isimle yarışta: Ankara adayı Cengiz Topel Yıldırım kimdir?

31 Mart yerel seçimlerinde kendi adaylarını çıkarma kararı alan İYİ Parti, İstanbul'un ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayını da açıkladı. Partinin Ankara adayı CHP kökenli Cengiz Topel Yıldırım oldu. 2019 yerel seçimlerinde Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşmeden önce ismi konuşulanlar arasında yer alan Yıldırım, eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanlığını üstlenmişti.

31 Mart yerel seçimlerinde 81 ilde kendi adaylarıyla girme kararı alan İYİ Parti'nin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Topel Yıldırım oldu.

İYİ Parti'nin Ankara adaylığı teklifini "Ankara’ya hizmet etmek benim için bir şereftir" diyerek kabul ettiğini kaydeden Yıldırım, eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun görevi sürecinde danışmanlığını yapmıştı.

KILIÇDAROĞLU'NUN BAŞDANIŞMANLIĞINI YAPTI

Cengiz Topel Yıldırım, 1964 yılında Nevşehir Kozaklı'da doğdu. Lise yılları içerisinde Etlikspor’da amatör lisanslı futbol oynadı.

2008 yılında Ankaragücü Yönetim Kurulu’nda bulunan Yılırım, 28 Mart 2009’da ise delegelerin tamamının oylarını alarak Ankaragücü 39. Dönem Kulüp Başkanı oldu.

Yıldırım 2014’te Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için CHP'den aday adayı oldu ancak o dönem parti tercihini Mansur Yavaş’tan yana kullandı.

Yıldırım'ın ismi Yavaş’ın adaylığı kesinleşmeden önce 2019 yerel seçimlerinde de siyasi kulislerde konuşuldu.

Yıldırım, 2016’dan itibaren eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanlığını üstlendi.