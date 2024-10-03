İYİ Parti Cizre ilçe başkanı istifa etti

İYİ Parti'de yerel seçimlerin ardından başlayan istifa dalgası büyüyor.

Şırnak'ta İYİ Parti Cizre İlçe Başkanı olarak görev yapan Gıyasettin Kayaalp, istifa ettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kayaalp, 2017 yılından bu yana sürdürdüğü ilçe başkanlığı görevini "gördüğümüz lüzum üzerine" sözleri ile bıraktığını duyurdu.

Kayaalp'ın paylaşımının tamamı şöyle:

"2017 yılından itibaren dava bilinci ile şerefle yürütmekte olduğum İyi Parti Cizre İlçe Başkanlığı görevinden, gördüğümüz lüzum üzerine, bugün itibari ile yönetimimle berber istifa etmiş bulunmaktayız kamuoyuna önemle duyurulur saygılarımla."