İYİ Parti'de bir istifa daha

Eski İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun il başkanlığı görevini yürüttüğü dönemde İl Başkan Yardımcısı görevini yürüten Hakan Alkan, partiden istifa etti.

31 Mart seçimlerine 81 ilde kendi adaylarıyla gireceğini açıklayan İYİ Parti'de sular durulmuyor.

Partinin birçok ildeki teşkilatlarında ve meclis üyeleri arasında yaşanan toplu istifaların ardından, 14 Mayıs seçimlerinde Meclis'e giren çok sayıda milletvekili de İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurmuştu.

Buğra Kavuncu'nun İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığını yürüttüğü dönemde İl Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Hakan Alkan da sosyal medya hesabından İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı.

Bugün itibariyle İyi Parti üyeliğime son verdim. Saygılarımla… pic.twitter.com/3qNMWht3dq — Hakan Alkan (@hakanalkan63) January 28, 2024

Sosyal medya hesabından istifa kararını açıklayan Alkan, “İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığında önceki dönem Yerel Yönetimler ve Uluslararası İlişkilerden sorumlu İl Başkan Yardımcısı olarak görev yaptım. Bir süredir Genel Merkezin yönetim anlayışı ve politikalarıyla şahsımın düşünceleri uyuşmamaktadır. Bu sebeple, samimiyetle hizmet veregeldiğim İYİ Parti saflarından ayrılıyorum. Saygılarımla” diyerek istifasını duyurdu.