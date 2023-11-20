İYİ Parti'de bir istifa daha: "Parti, Akşener'i sevenler derneği halini aldı"

İYİ Parti'de Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Çağdaş Çelik, parti yönetimine eleştirilerde bulunarak istifa ettiğini duyurdu. Çelik, "İYİ Parti, siyasi bir parti olmaktan çok, Genel Başkanın kapısının önünde dönen ikili ilişkilerle yönetilen, Meral Akşener'i sevenler derneği halini almıştır" dedi.

İYİ Parti'de üst üste yaşanan istifalara bir yenisi daha eklendi.

Partinin Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Çağdaş Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla istifa ettiğini duyurdu.

Parti yönetimine eleştirilerde bulunduğu açıklamasında Çelik, "Kurucu üyelerinden biri olduğum İYİ Parti, ne yazık ki kuruluş ilke ve amaçlarından giderek uzaklaşmış kurumsal kimliğini ikili ilişkilere teslim etmiş bir tabloya bürünmüştür. İktidara talip olan, ülke yönetimini proje ve stratejileriyle yönetme vaadi olan partimizin yönetim mekanizmaları liyakati değil sadakati esas alan bir tavra girmiş, parti içi demokrasinin ve istişarenin önü tıkanarak bu konuda eleştiri dahi kabul etmez bir çıkmaz oluşmuştur" ifadelerini kullandı.

YEREL SEÇİM ELEŞTİRİSİ

"Üzülerek belirtmek isterim ki bu noktaya bir günde gelinmemiştir" diyen Çelik, şöyle devam etti: "Uzun süredir devam eden ve onarılmasını umduğumuz sistem sorunları sürekli halı altına süpürmüş, yok edemediği gibi artık tahammül edilemez bir yere taşımıştır. Cumhurbaşkanlığı seçiminde izlenen yolun öz eleştirisi yapılmadan yerel yönetimler seçiminde takınılan tavır partimizin hedeflerinden uzaklaştığı ve konforlu muhalefeti benimsediğini düşündürmektedir."

"ADAY BELİRLEME İKİLİ İLİŞKİLER ÜZERİNDEN YÜRÜYOR"

Çağdaş Çelik, şunları söyledi:

"Bugün yaşanan kriz ve sancıların ayyuka çıkma sebebi ise parti yönetiminin Türkiye'yi sadece İstanbul ve Ankara'dan ibaret sanması ve parti yönetimini sadece bu şehirlerden ibaret kurmasıdır. Ayrıca Yerel yönetimler seçinde aday belirleme süreçlerinde hiçbir matematiksel ve sosyal veriye dayanmadan, gerçeklikler değerlendirilmeden izlenen yoldur.

Zira gözümün bebeği Eskişehir'de yaşanan aday belirleme süreci de tüm kamuoyunda sözlerimi ispatlamıştır. Yinelemekte fayda var ki hiçbir matematiksel ve sosyolojik veriye dayanmayan, şehirde yaşamayan bir Büyükşehir Belediyesi Başkan adayının çıkartılması bu hususların sadece gün yüzüne çıkan kısmıdır. Aday belirleme süreçleri artık partimizde bilimsel ve sosyolojik verilere göre değil sözüm ona sadakat (!) ve ikili ilişkiler üzerinden yürütülmektedir."

"PARTİ AKŞENER'İ SEVENLER DERNEĞİ HALİNİ ALDI"

"Ne yazıktır ki, gelinen noktada büyük umut ve emeklerle kurduğumuz İyi Parti, siyasi bir parti olmaktan çok, Genel Başkanın kapısının önünde dönen ikili ilişkilerle yönetilen, Meral Akşener'i sevenler derneği halini almıştır" diyen Çelik, şunları kaydetti:

"Partimiz iktidar hedefinden ve kuruluş ilkelerinden uzaklaştığı gibi aday belirleme süreçlerinin hür ve müstakil adı altında CHP ile yapılacak gizli ittifaklara delalet olduğu şüphesi yoğunlaşmıştır. Yıllardır bu partide mücadele etmiş, parti bayrağını memleketin her köşesinde dalgalandırmak için maddi ve manevi bedel ödemiş, verdiği mücadele için hiçbir beklenti içine girmemiş bir nefer olarak bu konuda yaptığımız en ufak eleştiriler bile ciddiye alınmamış hatta eleştirilerimizin neticesi aleyhimizde kullanılmak için her yol denenmiştir."

Kamu vicdanına saygılarımla arz ederim. pic.twitter.com/2VHr4o1Iah — Çağdaş Çelik (@cagdasscelik) November 20, 2023

İYİ PARTİ'DE İSTİFA RÜZGÂRI

İYİ Parti'de son günlerde üst üste istifalar yaşandı.

İlk olarak İYİ Parti'nin AKP’yle ittifak yapması gerektiğini söyleyen Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, partiden istifa etti. Hatipoğlu, istifasının ardından AKP'ye katıldı. Hatipoğlu'na rozetini AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

İYİ Parti'de daha sonra eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz ve Genel İdare Kurulu Üyesi Bahadır Erdem de istifa etti.