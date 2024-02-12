İYİ Parti'de bir istifa daha: Turhan Çömez'e tepki iddiası

İYİ Parti Balıkesir'de önceki dönem il başkanlarından ve milletvekili adaylarından Özlem Ural, partisinden istifa etti. Ural'ın Turhan Çömez'in Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı gösterilmesine tepki olarak istifa ettiği öne sürüldü.

İYİ Parti’de Özlem Ural istifa etti. İYİ Parti İl Başkanı Hasan Fehmi Yörük kendilerine istifayla ilgili herhangi bir bilgi ulaşmadığını belirtirken, Özlem Ural’ın e-devlet üzerinden partiden istifa ettiği belirtildi.

E-devlet üzerinden İYİ Parti’den istifa ettiği belirtilen Özlem Ural’dan ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

Özlem Ural, İYİ Parti’nin Balıkesir’de kurulduğu günden bu yana Altıeylül İlçe Başkanlığı, İl Başkanlığı görevlerinde bulunmuş, son yapılan genel seçimlerde ise ikinci sıra milletvekili adayı olmuştu.

"TURHAN ÇÖMEZ" İDDİASI

Öte yandan istifaya neden olan olayın Turhan Çömez’in Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı olduğu iddia edilirken, Ural’ın istifaya dair yarından sonra bir basın toplantısı düzenleyeceği belirtildi.

Partinin birçok ildeki teşkilatlarında ve meclis üyeleri arasında yaşanan toplu istifaların ardından, 14 Mayıs seçimlerinde Meclis'e giren çok sayıda milletvekili de İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurmuştu.