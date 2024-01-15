İYİ Parti'de bir istifa daha: Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı partiden ayrıldı

İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mehmet Tosun, partideki görevlerinden ve partisinden istifa ettiğini duyurdu.

İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mehmet Tosun, partideki görevlerinden ve partisinden istifa etti.

Tosun, istifa metninde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e teşekkür etti.

Sosyal medya platformu X üzerinden istifasını duyuran Tosun, şu ifadeleri kullandı:

"Bodrum Belediye Başkan Adaylığı, Muğla Milletvekili Adaylığı ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlenmiş olmanın sorumluluğuyla İYİ Parti çatısı altında geçirdiğim süre boyunca, partimizin yükselmesi ve gelişmesi için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Bu süreçte başta çok değerli Muğlalı ve Bodrumlu hemşehrilerim olmak üzere, İYİ Parti Genel Başkanı Sn. Meral Akşener'e, İl ve İlçe Başkanlarımız, yöneticilerimiz, üyelerimiz, gönüllülerimiz ve İYİ Parti'ye oy vermiş tüm vatandaşlarımıza vermiş oldukları desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Gördüğümüz lüzum üzerine İYİ Parti'deki tüm görevlerimden ve parti üyeliğimden istifa ettiğimi belirterek, saygı ve sevgilerimi sunuyorum."