İYİ Parti'de bir kriz daha: CHP ile işbirliğini savundu, adaylığı iptal edildi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in katıldığı törenle İYİ Parti Ortahisar Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Ayhan Pala, sosyal medya hesabından CHP ile işbirliğinin şart olduğu mesajı verince adaylığı iptal edildi.

Son günlerde peş peşe gelen istifalarla sarsılan İYİ Parti'de adaylık krizi de patlak verdi. Gazete Duvar'da yer alan habere göre, İYİ Parti Ortahisar Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Ayhan Pala, sosyal medya hesabından CHP ile işbirliğinin şart olduğu mesajı verince adaylığı iptal edildi.

Akşener'in katıldığı 'Teşkilat Buluşması'nda adayları belli olan 6 ilçeden biri olan Ortahisar'da Trabzon Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanlığı görevinden ayrılan Ayhan Pala'nın adaylığı duyurulmuştu.

Ortahisar Belediye Başkan Adayımız Sn. Ayhan Pala, Çaykara Belediye Başkan Adayımız Sn. Ayhan İşçi, Maçka Belediye Başkan Adayımız Sn. Turan Konak, Şalpazarı Belediye Başkan Adayımız Sn. Faruk Beldüz bizlere güç kattılar. Şimdi Trabzon’u İYİ Belediyecilik ile buluşturacağız. pic.twitter.com/tl6heXhB4j — İYİ Parti Trabzon İl Başkanlığı (@iyipartitrabzon) December 8, 2023

Pala, adaylığının ardından sosyal medya hesaplarında Ortahisar'da CHP ile işbirliğinin şart olduğu mesajları verdi fakat partisinden gelen eleştiriler sonrası bu paylaşımlarını sildi. İl Teşkilatı'nda kriz yaratan paylaşımların ardından dün gece saatlerinde Pala'nın adaylığının iptal edildiği duyuruldu.

İYİ Parti Trabzon İl Başkanı Fatma Başkan tarafından yazılı yapılan açıklamada Pala'nın işbirliği yapılıp yapılmayacağına dair açıklamalarının mesnetsiz olduğu ifade edildi.