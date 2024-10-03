İYİ Parti'de istifa rüzgarı: 8 kişi daha istifa etti

Kayseri’de aralarında belediye meclis üyeleri ve il disiplin kurulu üyelerinin de bulunduğu 8 kişi İYİ Parti’den istifa etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Talas Belediyesi Grup Başkanvekili Şahin Ülker, sosyal medya hesabından istifaya ilişkin açıklama yaptı.

Ülker, kendisi ile birlikte Talas Belediyesi Meclis Üyeleri Ramazan Bülbül, Yaşar Tuğrul Ercan, Mücahit Kısmet, Bünyamin Türkmen, Kurucu Başkan Yardımcısı ve İl Disiplin Kurulu eski Başkanı Mazhar Polat, Kocasinan Başkan Yardımcısı ve İl Disiplin Kurulu Üyesi Ayşegül Çakmak, İl Disiplin Kurulu Üyesi Abdullah Özsuveren’in İYİ Parti’den istifa ettiğini duyurdu.

Bağımsız olarak devam edeceklerini ifade eden Ülker, şöyle devam etti:

"Katıldığımız günden bugüne kadar vatandaşlarımız için mücadele verdiğimiz partimizde ne yazık ki kişisel ikbal peşinde olanların etkisiyle çalışmalarımıza gereken desteği bulamadık. Yerelde ve genel merkezde vatandaşlarımızın taleplerine cevap verecek bir yapı oluşturulacağına dair inancımızı kaybettik. Bu şartlar altında vatandaşlarımızın hakkını daha güçlü savunabilmek adına mevcut partimizden istifa ederek yolumuza bağımsız olarak devam etme kararı aldık. Bu karar daha adil, şeffaf ve vatandaşın yanında olan bir siyaset için atılmış bir adımdır."