İYİ Parti'de istifa rüzgarı: Eski vekil, parti üyeliğini sonlandırdı

İYİ Parti'de yerel seçimlerin ardından başlayan istifa dalgası sürüyor. Eski İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Cesur, paylaşımında, istifa gerekçesine ilişkin bilgiye yer vermedi.

Yerel seçimlerin ardından İYİ Parti'de başlayan istifa halkasına bir isim daha eklendi.

Eski İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, partisinden istifa etti. Cesur, X'teki sosyal medya hesabından istifaya ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamasında, parti üyeliğini sonlandırdığını ifade eden Cesur, istifa gerekçesi hakkında herhangi bir bilgi paylaşmadı.

Cesur'un açıklamasının tamamı şöyle: