İYİ Parti'de kan kaybı sürüyor: Meclis'teki sandalye sayısı 36'ya düştü

İYİ Parti, TBMM'de kan kaybı yaşamayı sürdürüyor. 14 Mayıs'taki seçimde 44 milletvekili çıkaran İYİ Parti'nin, istifalar ile birlikte Meclis'teki sandalye sayısı 36'ya geriledi.

İYİ Parti'de milletvekili istifaları devam ediyor. Antalya Milletvekili Aykut Kaya, İYİ Partiden istifa ettiğini açıkladı.

Kaya, istifa açıklamasında, "Büyük bir heyecan ve umutla dahil olduğum İYİ Partide, milletimize ve ülkemize hizmet etme koşullarının ortadan kalktığını üzülerek görmekteyim" dedi.

Aykut Kaya'nın istifasıyla İYİ Parti'nin TBMM'deki sandalye sayısı 36'ya düştü.

İYİ PARTİ, 14 MAYIS'TA 44 MİLLETVEKİLİ ÇIKARMIŞTI

İYİ Parti, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde 44 milletvekili çıkardı.

Partiden ilk istifa eden isim Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu oldu. Hatipoğlu, İYİ Parti'den AKP'ye geçti.

Ankara Milletvekili Adnan Beker de İYİ Parti'den istifa eden bir diğer milletvekili oldu.

İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu da "Kuruluş amaç ve ilkelerimizden bir süredir uzaklaşmış olmanın üzüntüsü içerisindeyim" diyerek İYİ Parti'den istifa etti. İYİ Parti'den istifa eden Yanıkömeroğlu, yerel seçimlerin ardından CHP'ye katıldı.

İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Adana Mİlletvekili Bilal Bilici, Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, İYİ Parti'den istifa eden diğer isimler oldu.

Antalya Milletvekili Aykut Kaya'nın bugün istifasını açıklamasıyla İYİ Parti'nin TBMM'deki sandalye sayısı 36'ya düştü.