İYİ Parti'de kritik GİK toplantısı başladı

İYİ Parti'de kritik Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısı başladı. Akşener, geçen hafta yaptığı açıklamada 81 ilde aday çıkarıp çıkarmama konusunda GİK toplantısı yapılacağını söylemişti.

İYİ Parti'de kritik GİK toplantısı parti binasında saat 14.30 sularında başladı. Toplantıda, partinin yerel seçimlerdeki tutumunun ve 81 ilde aday çıkarıp çıkarmayacağının kararlaştırılması bekleniyor.

Geçen hafta gazeteci Fatih Altaylı'ya konuşan Meral Akşener, CHP'nin İstanbul ve Ankara'yı kaybetmesi pahasına aday çıkarmayı göze aldıklarını söylemiş ve "Genel İdare Kurulu’nu haftaya çağıracağım, GİK’ten geçtiği an nihai karardır" diyerek kesin karar için bugün yapılacak GİK toplantısını işaret etmişti.

PARTİ SÖZCÜSÜ BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEK

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, bugün saat 16.00'da, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. Zorlu'nun, yerel seçim odaklı GİK toplantısına ilişkin de konuşması bekleniyor.