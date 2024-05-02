İYİ Parti'de yeni GİK ilk toplantısını yarın yapacak

Müsacat Dervişoğlu'nun genel başkan seçilmesinin ardından İYİ Parti'de ilk GİK toplantısı yarın yapılacak. Toplantıda Başkanlık Divanı'nın oluşturulması bekleniyor.

İYİ Parti'nin yeni Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleri yarın ilk kez toplanacak.

Partinin hafta sonu yapılan 5. Olağanüstü Kurultayı'nda belirlenen GİK, yarın Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu başkanlığında bir araya gelecek.

Toplantıda Dervişoğlu'nun, Başkanlık Divanı'nı oluşturması bekleniyor.

Bu arada İYİ Parti Tüzüğü'ne göre, Genel Başkan, Başkanlık Divanı'na GİK dışından 3 isim atayabiliyor.