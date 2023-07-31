İYİ Parti'den AKP ve MHP ile ittifak çağrısı yapan milletvekiline yanıt

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. AKP-MHP ile işbirliği yapılmasını isteyen İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu’nun görüşlerinin partiyi yansıtmadığını söyleyen Zorlu, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise İYİ Parti’nin ‘bütün gücüyle’ Kılıçdaroğlu’nun kazanma için çalıştığını savundu.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Tüm Emekliler Derneği'nde yaptığı basın toplantısı düzenledi. En düşük emekli maaşının asgari ücret altında kalmaması gerektiğini vurgulayan Zorlu kök aylıklarının yeniden düzenlenmesi ve kademeler arasındaki emekli maaşlarına da seyyanen zam verilmesi çağrısı yaparken gündeme ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Yerel seçimlerde AKP ve MHP ile işbirliği yapılmasını isteyen İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu’nun görüşlerinin partiyi yansıtmadığını ve kişisel olduğunu belirten Zorlu, “Ortaya konulan bu görüş vekilimizin kendisine aittir. Bu görüş partimizin kurumsal kimliğini temsil etmemektedir” dedi.

“SEÇİMLERİN PARLAYAN YILDIZI OLACAĞIZ”

Zorlu, yerel seçimlerde politikalarına dair ise, “Seçim işbirliği taktiksel bir meseledir. Bugünden bir şey söylemek mümkün değil. Ama hiç kimse İYİ Parti’ye bu konuda bir baskı yapmaya kalkmasın. Böyle bir şeye asla izin vermeyeceğiz. Bu seçimlerin parlayan yıldızı olacağız” ifadelerini kullandı.

“KILIÇDAROĞLU’NUN KAZANMASI İÇİN BÜTÜN GÜCÜMÜZLE ÇABALADIK”

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın, İYİ Parti seçmeninin ilk turda Sinan Oğan’a, ikinci turda ise boş oy kullandığına yönelik sözleri de hatırlatılan Zorlu, “Biz bütün gücümüzle Sayın Kılıçdaroğlu’nun seçimlerde galip gelmesi için çaba sarf ettik. Ama çaba deyince şunun da altını çizmek istiyorum; İYİ Parti seçimden önce seçimin kazanılması için hangi çabayı gösterdi? Nasıl bir kararlılık gösterdi? Hangi uyarıları yaptı? Sayın Meral Akşener, nasıl bir mücadele verdi? Kimse bunların sorgulamasını yapmak istemiyor ama milletimiz bunu çok iyi biliyor” diye konuştu.