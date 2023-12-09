İYİ Parti'den AKP'ye geçmişti: Hatipoğlu'nun fabrikasına 'polis koruması' iddiası

İYİ Parti'den istifa ettikten sonra AKP'ye katılan Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'nun fabrikasına polis koruması tahsis edildiği iddia edildi.

Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti'den istifa ederek AKP'ye geçen Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'nun fabrikasına polis koruması tahsis edildiği iddia edildi.

Emniyet Sen'e bağlı “Polisin Sesi Platformu” (polisinsesi.org) haber servisine ulaşan ve emniyet personeline, amirlerince WhatsApp yoluyla talimat verildiği iddia edildi.

Talimatta Hatipoğlu'na ait Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan EUROPEN Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret A. Ş. isimli işyerinin giriş ve çıkış saatlerinde polis ekiplerinin beklemesi yönünde görevlendirme yapıldığı ileri sürüldü.

İddiaya göre bilgi notunda, Ekipler Büro Amirliği'ne bağlı bir ekibin saat 06.30’dan başlayarak saat 22.30’a kadar işçilerin vardiya değişimlerinde görev alması gerektiği talimatı verildi. İkinci bir emre kadar da bu uygulamanın devam edeceği de ifade edildi.