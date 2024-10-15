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İYİ Parti'den, Bahçeli'nin Öcalan'a çağrısına tepki

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK lideri Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrıya tepki göstererek, "Teröristbaşından hüküm bekleyene devlet değil, gaflet ve dalalet denir" ifadelerini kullandı.

Siyaset
  • 15.10.2024 13:56
  • Giriş: 15.10.2024 13:56
  • Güncelleme: 15.10.2024 14:00
Kaynak: Haber Merkezi
İYİ Parti'den, Bahçeli'nin Öcalan'a çağrısına tepki

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK lideri Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrıya tepki gösterdi.

Bahçeli, bugün partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda Abdullah Öcalan'a çağrıda bulundu.

Bahçeli, çağrısında, "Türkiye'ye getirilirken 'her türlü hizmete hazırım' diyen terörist başı buyursun terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin" dedi.

Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bahçeli'nin çağrısına tepki göstererek, "Terör örgütünü devlet tasfiye eder. Terörün bittiğini de devlet ilan eder!" dedi.

Dervişoğlu, "Teröristbaşından hüküm bekleyene devlet değil, gaflet ve dalalet denir!.." ifadelerini kullandı.

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