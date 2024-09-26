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İYİ Parti'den bir istifa daha

İYİ Parti'den belediye başkan adayı olan iş insanı Göker Gözütok, "İnanmadığım yolda yürümem. Muhalefeti yapıyormuş gibi yapmam" diyerek istifa ettiğini duyurdu.

Siyaset
  • 26.09.2024 12:08
  • Giriş: 26.09.2024 12:08
  • Güncelleme: 26.09.2024 12:11
Kaynak: İHA
İYİ Parti'den bir istifa daha

İş insanı Göker Gözütok, İYİ Parti üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Yerel seçimlerde İYİ Parti'den Talas Belediye başkan adayı da olan Gözütok, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile partiden istifa ettiğini duyurdu.

Gözütok'un açıklaması şu şekilde:

"İYİ Parti üyeliğinden istifa ediyorum. Kendi nefsimi milletin çıkarlarının önüne koymam. İnanmadığım yolda yürümem. Muhalefeti yapıyormuş gibi yapmam."

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