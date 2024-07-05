İYİ Parti'den 'bozkurt' için yasa teklifi

İYİ Parti milletvekili Adnan Şefik Çirkin, bozkurtun 'Türklerin ulusal sembolü' olarak kabul edilmesi için TBMM Başkanlığına kanun teklifi verdi.

İYİ Parti Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin, bozkurtun 'Türklerin ulusal sembolü' olarak kabul edilmesi için kanun teklifi verdi.

TBMM Başkanlığına sunduğu yasa teklifinde Merih Demiral'ın aldığı cezayı hatırlatan Çirkin, bozkurt işaretinin, Türkiye’nin dışındaki bazı ülkelerde 'siyasi bir hareket' olarak kabul edilmemesi için ulusal bir sembol olarak tanınması gerektiğini beyan etti.

Teklifin gerekçesinde, bozkurt işaretinin tarihte yer alan bütün Türk devletlerinde kullanıldığı öne sürüldü.