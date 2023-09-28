İYİ Parti'den CHP'ye '10 büyükşehir' teklifi: Fedakârlık sırası sizde

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Türker Yörükçüoğlu, yerel seçimler için CHP'ye '10 büyükşehirde aday çıkarmama' teklifinde bulunarak, "Biz hem 2019’da hem de 2023’de üzerimize düşen fedakarlığı yaptık. Sıra CHP’de" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Türker Yörükçüoğlu, 31 Mart 2024'te gerçekleştirilecek yerel seçimler için CHP'ye '10 büyükşehirde aday çıkarmama' teklifinde bulundu.

Türker Yörükçüoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul, Ankara, Antalya, Adana, Aydın, Eskişehir, Mersin, Muğla, Tekirdağ ve Hatay’ı AK Parti’ye kaptırmamak için CHP bu illerde aday çıkarmamalı" dedi.

"AK PARTİ~CHP ikili yarışlarında kazanan her zaman AK Parti oluyor. Bunu 2002’den itibaren her seçimde gördük" diyen Yörükçüoğlu, "Türkiye’yi AK Parti’den kurtarmanın yolu İYİ Parti’yi güçlendirmekten geçer. Biz hem 2019’da hem de 2023’de üzerimize düşen fedakarlığı yaptık. Sıra CHP’de" ifadelerini kullandı.

Yörükçüoğlu'nun teklifinde İzmir Büyükşehir Belediyesi yer almadı. İYİ Parti, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Ümit Özlale'yi aday göstermişti.