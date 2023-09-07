İYİ Parti'den Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş açıklaması

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın karşısına İYİ Parti'nin nasıl aday çıkaracağının sorulması üzerine, "Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacaklarına inandığımız bu iki önemli siyasi figürün, belediye başkanlığı seçimlerini kazanmak noktasında bir kaygıları olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Oluşturdukları ittifakın "kalbi bir ittifak" olduğunu ifade eden Dervişoğlu, "Hedefimiz 2023 seçimleriydi. O kalbi ittifak, bir politik ittifaka dönüşerek ruhunu kaybetti maalesef. Sonucunda da ittifak yapmamıza dayanak teşkil eden 2023 seçimleri de kazanılamayınca, durumun yeniden gözden geçirilmesi ihtiyacı hasıl oldu" değerlendirmesinde bulundu.

Seçimlerin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 26 Ağustos'a kadar konuşmadığını hatırlatan Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Çünkü partimizin yetkili organları bu zaman zarfında karşı karşıya bulunduğumuz seçim sonuçlarının analizini yapmakla meşguldü. Şimdi küçük küçük meselelerden, büyük büyük fırtınalar çıkarıyorlar ya... Biz 2019 yılında yaptığımız yerel seçim ittifakını, 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için yaptık. O ittifaktan sonuç almamıza rağmen, Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonuç alınmayınca, şapkayı önümüze koyup ciddi bir biçimde düşünme ihtiyacı içerisine girdik. Yanlış stratejiler ve yapılan hatalar yüzünden netice alınmadı, alınamadı. Bunun tartışması da maalesef CHP içinde henüz yapılmadı - ya da yapıldı biz muttali değiliz. Kalbi ittifak da politik ittifaka dönüştürülünce seçimi kaybetmek kaçınılmaz hale geldi."

Akşener'in kötü gidişatı engelleyemediği ve milletin beklentisini karşılayamadığı için Afyon'da yaptığı konuşmada özür dilediğini anımsatan Dervişoğlu, "Ama anlaşılıyor ki CHP, kaybedilen bu seçimde alınan yüzde 48 oyun başarı olduğunu tanımlamaya gayret sarf ediyor. Bize göre kazanılmayan seçim kaybedilmiş seçimdir" dedi.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ AÇIKLAMASI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın karşısına İYİ Parti'nin nasıl aday çıkaracağının sorulması üzerine Dervişoğlu, "Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacaklarına inandığımız bu iki önemli siyasi figürün, belediye başkanlığı seçimlerini kazanmak noktasında bir kaygıları olmayacaktır" yanıtını verdi.

Bu iki ismin ittifakla seçimleri kazandıklarının hatırlatılması üzerine Dervişoğlu, "Parti içinde 81 vilayette kendi adaylarımızla gitmek gibi bir hakim kanaat var. Bunu genel idare kurulu belirleyecek. Dün siyasette bir olup, bugün birbiriyle çelişkiler yaşayan çok sayıda insan var. CHP'nin içinde bütün bunlar olurken, Sayın Yavaş ve Sayın İmamoğlu'nun durumunu başkalarının istifade alanına sunmayı arzu etmiyorum" diye konuştu.