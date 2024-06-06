İYİ Parti'den Erdoğan-Akşener görüşmesine ilişkin açıklama: İddialara yanıt verildi

Erdoğan-Akşener görüşmesine ilişkin açıklama yapan İYİ Parti yetkilileri, "Cumhurbaşkanı yardımcılığı" teklif edildiği yönündeki iddialarla ilgili ''Akşener'e böyle bir teklifi yapılmadığı, yapılsa bile kabul etmeyeceği'' yanıtını verdi.

İYİ Parti yetkilileri, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Meral Akşener'in görüşmesinin ardından "Cumhurbaşkanı yardımcılığı" teklif edildiği iddialarını yalanladı.

Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i Cumhurbaşkanlığı'nda kabul etmişti. Yaklaşık bir buçuk saat süren basına kapalı görüşmenin ardından görüşmenin içeriğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

Dikkat çeken görüşmenin ardından Akşener'e "Cumhurbaşkanı yardımcılığı" teklif edildiği iddiası gündeme geldi. ANKA muhabirinin İYİ Parti yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Akşener'e "Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklifi yapılmadığı, yapılsa bile bunu kabul etmeyeceğini'' ifade ettiler.

Öte yandan, parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İYİ Parti milletvekilleri temmuz ayının ortasında Afyonkarahisar'da iki günlük kampa girecek, kampta partinin önümüzdeki süreçte yol haritasının çizilecek.

İddialar üzerine İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, ''Böyle bir şeye ihtimal vermem. Böyle bir şeyin gündeme gelmiş olabileceğini bile düşünmüyorum" açıklamasını yapmıştı.