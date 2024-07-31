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İYİ Parti'den Haniye suikastına tepki

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Hamas lideri İsmail Haniye'nin suikast sonucu öldürülmesini kınadı. Dervişoğlu, "Filistin halkı bölgemizin ayrılmaz bir unsuru olmaya devam edecektir" dedi.

Güncel
  • 31.07.2024 14:16
  • Giriş: 31.07.2024 14:16
  • Güncelleme: 31.07.2024 14:27
Kaynak: Haber Merkezi
İYİ Parti'den Haniye suikastına tepki
Fotoğraf: AA

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutta uğradığı suikast sonucu öldürülmesini değerlendirdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dervişoğlu, suikastı kınadıklarını ifade etti.

Dervişoğlu'nun açıklaması şöyle:

"İsrail’in komşumuz İran’ın toprak bütünlüğünü de ihlal edecek şekilde HAMAS Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’ye yönelik Tahran’da gerçekleştirdiği suikastı kınıyoruz. Filistin halkının bölgemizin ayrılmaz bir unsuru olmaya devam edeceğini hatırlatır ve yaşanmakta olan tırmanmanın yeni coğrafyalara sıçramadan soğukkanlı bir yaklaşımla yatışması için elden gelen her imkânın değerlendirilmesinin gerektiğine inanıyoruz. Bu çağrımızın yakın ve uzak coğrafyamızdaki tüm siyasetçiler nezdinde yankı bulmasını, söylem ve eylemlerine yansımasını dileriz."

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