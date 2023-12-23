İYİ Parti'den hükümete 'milli yas' çağrısı

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Şehitlerimizi uğurlarken, milletçe birlik ve beraberliğimizi daha güçlü şekilde ortaya koyabilmek için milli yas ilan edilmesi çağrısında bulunuyoruz" dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, hayatını kaybeden askerler için milli yas ilan edilmesini istediklerini belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kürşad Zorlu, "Şehitlerimizi uğurlarken, bu ihanete karşı milletçe birlik ve beraberliğimizi daha güçlü şekilde ortaya koyabilmek için İYİ Parti olarak, Milli Yas ilan edilmesi çağrısında bulunuyoruz. Şüphesiz bugün aldığımız her nefes onların sayesindedir. Aziz ruhları şad olsun!" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ta devam eden harekatta 12 askerin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.