İYİ Parti'den İBB iddianamesine ilişkin ilk açıklama

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İBB iddianamesine ilişkin konuşan Dervişoğlu şunları söyledi:

"CHP HEDEF TAHTASINA KONULMAK İSTENİYOR"

"Bu soruşturmanın siyasi bir boyutu var. CHP'ye yönelik ithamlar da var. CHP'yi hedef tahtasına koyan bir çabayı içinde barındırıyor. Ama şu an derin yorumlar yapamam. Hukukçu arkadaşlar değerlendiriyor. Türkiye'de bazı yargılamalar birilerinin isteğiyle yapılmış kanaati var. Bu dosyaya da öyle bakıyorum" dedi.

Bir gazetecinin "CHP'ye kapatma davası açılabileceği konuşuluyor" ifadeleri üzerine Dervişoğlu, "Akıllarının bir tarafında o da olabilir. CHP butlan krizinden yeni çıktı. Bugün de bi,r krize sürüklenmesini istemeleri normaldir. Demokrasi açısından değildir. Türkiye'de olan biten pek çok şeyi demokrasi sindiremez. Bu ülkenin geleceğini düşünüyorsak demokrasi neyi kaldırmaz düşünmemiz lazım" diye konuştu.

İBB iddianamesi dün hazırlanmıştı. Yaklaşık 4 bin sayfalık iddianamede İmamoğlu CHP'yi ele geçirmeye çalışmakla suçlanmış ve hakkında 2430 yıl hapis cezası istenmişti.