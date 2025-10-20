İYİ Parti'den ihraç edilen Ümit Dikbayır, Özgür Özel'i ziyaret etti: CHP'ye geçeceği iddia ediliyor

CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in, İYİ Parti'den ihraç edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ile birlikte CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etmesinin ardından, Ümit Dikbayır'ın CHP'ye katılacağına yönelik iddialar dolaşıma girdi.

Beker, fotoğraflı paylaşımında, "CHP Genel Başkanımız Sn. Özgür Özel’i, Sakarya Milletvekili kıymetli kardeşim Sn. Ümit Dikbayır ile birlikte ziyaret ettik. Nazik ev sahipliği ve değerli sohbeti için kendisine teşekkür ediyor, ülkemize ve partimize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Gelişmenin ardından Halktv.com.tr'de Ümit Dikbayır'ın yarın CHP Grup Toplantısı'nda CHP'ye katılacağı bilgisi paylaşıldı. Dikbayır'a parti rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in takmasının beklendiği ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ailesinin banka hesaplarını incelettiği iddia edilen Ümit Dikbayır, tedbirli ve kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildikten sonra partisinden ihraç edilmişti.

Partisinden ihraç edildikten sonra bir süre mecliste bağımsız olarak milletvekilliği görevini yürüten Dikbayır, AKP'den kendisine üç defa teklif geldiğini ancak bunları kabul etmediğini de açıklamıştı.