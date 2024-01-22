İYİ Parti'den iktidara Hafize Gaye Erkan çağrısı: Gereğini yapın

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, son günlerde Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ile gündeme gelen iddialarla ilgili iktidara "Gereğini yapın ve ülkemizin itibarını kurtarın" diyerek seslendi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Son günlerde Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ile ilgili çıkan haberleri ve iddiaları değerlendiren zorlu, iktidara adım atma çağrısı yaptı.

Zorlu, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Biz buradan siyasi iktidarı uyarıyoruz; Her şey daha da içinden çıkılmaz bir hal almadan gereğini yapın ve ülkemizin itibarını kurtarın. İYİ Parti olarak beklentimiz de Hafize Gaye Erkan ve ailesi hakkındaki iddialarla ilgili olarak milletimizin derhal aydınlatılması ve gereğinin yapılmasıdır."

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