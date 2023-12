İYİ Parti'den istifa eden Adnan Beker: 28 Mayıs'ta Tayyip Bey'e oy verdim

İYİ Parti'den istifa eden Ankara Milletvekili Adnan Beker, Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı'na yaptığı açıklamada "14 Mayıs'ta oy kullanmadım, 28 Mayıs'ta Tayyip Bey'e oy verdim" ifadelerine yer verdi.

İYİ Parti'den istifa eden Ankara Milletvekili Adnan Beker TV100'de yayımlanan Taksim Meydanı'na konuk oldu. “İYİ Parti çatısı altında ülkeye daha fazla katkı sağlayamayacağını düşündüğü için istifa ettiğini” belirten Ankara Milletvekili Adnan Beker'in açıklamasının satır başları şöyle:





"HDP’NİN PKK’NIN DESTEKLEDİĞİ BİR İTTİFAK KAZANAMAZ"

Gelmeden Deniz Gürel bana sordu ‘Siz çok çalıştınız neden 1 milletvekili oldu’ dedi ben de dedim ki HDP’nin PKK’nın desteklediği bir ittifak kazanamaz dedim. Ben bunu 16 Mayıs’ta söyledim. Bunu söyledikten sonra özel kalem Esma Hanım iki kere üst üstte aradı, bunu düzeltmem gerektiğini söyledi. Ben de bunu Deniz Bey'e söyledim, sahada gördüğümü söyledim. Bunu düzeltemem dedim. Genel başkanın talebini reddeden bir milletvekiliyim. 1 hafta sonra özel kalem aradı 'AK Parti'ye mi geçiyorsun?' dedi. Bunun üzerine tv100'e geldim 'Allah memleketi korumuş, iyi ki kazanamamışız' dedim. '150 kere Kemal Bey aday olsa kazanamaz' dedim. Vatandaşımız, esnafımız, herkes HDP’nin bu masanın ortasında olduğunu gördü.



"BEN BUNUNLA GURUR DUYARIM, SİZ DUYMADINIZ MI?"

Cumhurbaşkanımızla Almanya Başbakanının olduğu canlı yayını izlerken, bugün Almanya büyük bir ülke, dünya seyretti Cumhurbaşkanımız tak tak yaptı adama, adamın sesi çıkmadı sadece baktı. Ben bununla gurur duyarım siz duymadınız mı?



"BENDEN DE PARA İSTENDİ, VERMEDİM"

Partimizde şöyle konular oldu. Milletvekilleri pazarlandı, milletvekilleri para verdi. Bu bizim partimizin her toplantısında konuşulmaya başlandı. Fakat bunu konuşan da Meral Akşener’e kim ne götürüp yalan konuşuyorsa o da kendini savunma durumuna geçti. Ben kendisine gitti ‘Bu konulara girme, kimsenin bir şey dediği yok millet bu konulardan rahatsız oluyor’ dedim. Bu sefer banka hesapları çıktı. Biz TBMM’de otururken Musavvat Bey geldi, Genel Merkez’in bir ihtiyacı varmış milletvekillerinden talebi oldu. ‘Sen şu kadar ver sen şu kadar ver’ dediler. Benden de istendi, ben vermedim.



"MESAJ ATMAMIŞ"

Bu banka konusu büyümeye başladı. Bir arkadaşımız ismini vermeyeyim, bana Ümit Dikbayır’la ilgili ‘Destek verme’ dedi. Ben de 'adam haklı banka hesabına neden baksın' dedim. Bu banka konusu konuşurken, Sedat Aksakallı benim arkadaşımdır, bana dedi ki ‘Abi sen Ümit’i çok savunuyorsun, senin bilgi eksikliğin var ben bunu ispat edeceğim’ dedi. Dedim ki ispat edeceksen ben bir şey demem. Sözde Ümit Dikbayır bir arkadaşımıza mesaj atmış, demiş ki ‘Şu TC’lerin banka hesabına bir baktır’ ben bunu duyunca dedim ki terbiyesizlik yapmış eğer böyle yaptıysa ben Ümit’le görüşmem dedim. Biz bu Ümit Dikbayır’ın mesaj attığı arkadaşımızı evimize çağırdık dedim ki ‘Mesaj atmışsın’ o da ‘Abi telefonum burada istediğiniz yere baktırın böyle bir şey yok’ dedi.



"ÜMİT DİKBAYIR'A YAPILAN İFTİRADIR"

Ümit Dikbayır ile ilgili taciz konusu çıktı. 4 sene önce güya birini taciz etmiş. Ortada taciz yok, banka hesapları yok. Dikbayır'ın ailesiyle ailecek görüşürüz. Ben hanımının ağladığını gördüm. Sen bunu dediğin gün benim olayım partide bitti. Duydum bunu, gece sabaha kadar uyumadım, sabah namazımı kıldım. 3 saat uyuyup kalkıp oğlumu çağırdım tweet attırıp istifa ettim. Ümit Dikbayır'a yapılan iftiradır. Ben perşembe günü istifa ettim, pazartesi günü Dikbayır'ı disipline verdiler. Dikbayır niye ihraç oldu, konuşmalarından dolayı.



"BİZİM GENEL BAŞKANIMIZ BİR KADIN, BUNA İZİN VERMEYECEKTİ"

Mızrak çuvala sığmaz, herkes ettiğini bulur. O kız durup dururken 4 sene sonra taciz şikayetiyle çıkmadı. Ümit Dikbayır aslan gibi gitti savcılığa verdi. Yarın savcı bunları çağıracak. Bunun arkasında kim var kim yok çıkacak. Bizim Genel Başkanımız bir kadın, Ümit Dikbayır’ın ailesini tanıyor. Buna müsaade etmeyecekti, izin vermeyecekti.





"MERAL HANIMIN 3 METRE ÖTESİNDE ESMA BEKAR OTURUYOR"

Yarkadaş'ın sorusuna "Ümit Dikbayır dedi ki ‘Meral Hanım belediyelerle ilişkisi olan birini arıyorsa 3 metre ötesine baksın’ 3 metre ötesinde dediği Özel Kalem Müdürü Esma Bekar mı?" sorusuna Beker "3 metre ötesinde ben yokum. Kapıdan çıkınca 3 metre ötesinde Özel Kalem Müdürü oturuyor." yanıtını verdi



"DEVLETLE OLAN İŞİMİ KANITLAYAN BİR TANE KAĞIT KOYSUNLAR BEN İSTİFA EDERİM"

Ben siyasete girene kadar Ankara’nın en hayırsever iş adamlarından birisiydim. Ne zaman siyasete girdim çok oy aldım söylenmedik iftira kalmadı. Devlete iş yapan müteahhit arkadaş ‘Köprüyü ben yaptım, orayı ben yaptım burayı ben yaptım’ der. Benim öyle yaptığım bir yer yok. Allah bana nasip etti ben okul vs. yaptırdım. Devletle olan işimi kanıtlayan bir tane kâğıt koysunlar milletvekilliğinden istifa ederim. Devletten hiçbir ihale almadım.



"ALTINOK İYİ PARTİ'DEN ADAY OLMAK İSTEDİ"

Yarkadaş'ın "2019’da Meral Hanım adaylık mı teklif etti, Turgut Altınok mu İYİ Parti’den aday olmak istedi?" sorusuna Beker "Turgut Altınok aday olmak istedi. Koray Bey’le görüştü, Koray Bey de Turgut Altınok’un aday olmasını istiyordu" cevabını verdi.



"BÜTÇEDE EVET OYU VERECEĞİZ"

Beker'in "Bütçede evet oyu vereceğiz. Tezkere de oy vermedik mi, bütçeye neden vermeyelim? Ben İYİ Partili değilim şu an bağımsızım." sözleri üzerine Hacır "Vereceğiz derken istifa eden arkadaşların adına mı konuşuyorsunuz?" sorusunu yöneltti. Beker ise "Evet vereceğiz." ifadelerine yer verdi.



"İYİ PARTİ'DEN ADAY OLSAYDIM YÜZDE 20'NİN ÜZERİNDE OY ALIRDIM"

İYİ Parti'den Ankara için aday olsaydım yüzde 20'nin üzerinde oy alırdım. Seçim kazandırırım, kaybettiririm bilemem. Ben her çıktığım seçimle oyumu arttırarak giderim.



"ANKARA İÇİN ADAY OLMAK İSTERİM, NEDEN İSTEMEYEYİM?"

Sevinç'in "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olmak istiyor musunuz?" sözlerine Beker "İsterim tabii ki neden istemeyeyim." ifadeleriyle yanıt verdi.



AKŞENER'İN KAHKAHA ATTIĞI İDDİALARI DOĞRU MU?

Seçimin kaybedildiği gece oradaydım. Herkes oradaydı. Bütün genel başkan yardımcıları filan. Cenaze evi gibiydi, herkes çok üzgündü. Meral Hanımın da morali çok bozuktu.

"28 MAYIS'TA TAYYİP BEY'E OY VERDİM"

Tek üzülmeyen bendim. Kemal Bey'e oy vermedim. Oy da istemedim. 14 Mayıs'ta oy kullanmadım, 28 Mayıs'ta Tayyip Bey'e oy verdim. Kime vereyim başka bir aday yok ki.



"MASAYA OTURMAYALIM DİYE YALVARDIM"

Yarım saat yalvardım, biz o masaya oturmayalım dedim. Biz o masaya oturmasaydık bizim milletvekili sayımız 90’dı.