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İYİ Parti'den istifa eden belediye başkanı CHP'ye katılacak

Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığına göre İYİ Parti'den istifa eden Trabzon Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, yarın CHP'ye katılacak.

Güncel
  • 11.11.2024 17:26
  • Giriş: 11.11.2024 17:26
  • Güncelleme: 11.11.2024 17:30
Kaynak: Haber Merkezi
İYİ Parti'den istifa eden belediye başkanı CHP'ye katılacak

Gazeteci İsmail Saymaz, İYİ Parti'den istifa eden Trabzon Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'ın yarın CHP'ye katılacağını yazdı.

Mustafa Bıyık'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilindiğini kaydeden Saymaz, 2019’da Millet İttifakı’nın ortak adayı olarak, 2024’te CHP desteğiyle seçildiğini ifade etti.

Saymaz, Bıyık'ın katılımıyla birlikte CHP’nin Trabzon’da belediye sayısı 3'e çıkacağını söyledi.

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