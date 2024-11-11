İYİ Parti'den istifa eden belediye başkanı CHP'ye katılacak
Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığına göre İYİ Parti'den istifa eden Trabzon Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, yarın CHP'ye katılacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Gazeteci İsmail Saymaz, İYİ Parti'den istifa eden Trabzon Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'ın yarın CHP'ye katılacağını yazdı.
Mustafa Bıyık'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilindiğini kaydeden Saymaz, 2019’da Millet İttifakı’nın ortak adayı olarak, 2024’te CHP desteğiyle seçildiğini ifade etti.
Saymaz, Bıyık'ın katılımıyla birlikte CHP’nin Trabzon’da belediye sayısı 3'e çıkacağını söyledi.
İyi Parti’den ayrılan Trabzon Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, yarın CHP’ye katılıyor.— İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) November 11, 2024
İmamoğlu’na yakınlığıyla bilinen Bıyık, 2019’da Millet İttifakı’nın ortak adayı olarak, 2024’te CHP desteğiyle seçilmişti.
Bıyık’la birlikte CHP’nin Trabzon’da belediye sayısı üçe çıkacak