İYİ Parti'den istifa eden belediye başkanı CHP'ye katıldı

Edirne'de temmuz ayında İYİ Parti'den istifa eden Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin, ilçe başkanlığında düzenlenen törenle CHP’ye katıldı.

31 Mart'ta gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İYİ Parti'den Edirne'nin Uzunköprü ilçesi Belediye Başkanlığı'na seçilen Ediz Martin, temmuz ayında partisinden istifa etti.

Martin, bugün düzenlenen törenle CHP'ye katıldı. Törene; CHP Edirne milletvekilleri Ediz Ün ve Baran Yazgan, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, CHP Parti Meclisi Üyesi Berker Esen, CHP İl Başkanı Harika Taybıllı, ilçe belediye başkanları, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende yapılan konuşmaların ardından Harika Taybıllı, Ediz Martin'e, CHP rozeti taktı.

Martin de daha önce gençlik kolları başkanlığını belirterek "Türkiye'nin siyasi konjonktüründe yaşanan sıkıntılar nedeniyle tüm toplumumuzun yaşam koşulları iyice ağırlaşmıştır. Baba ocağının kapılarını bize yeniden açan Özgür Özel'in yoluna, yoldaş olmak için buradayım. Yaşasın CHP, yaşasın Mustafa Kemal'in devrimleri" dedi.