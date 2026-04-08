İYİ Parti'den istifa eden isim Anahtar Parti'ye katıldı

İYİ Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultay'ında genel başkan adayı da olan ve 2 ay önce partisinden istifa eden Mehmet Tolga Akalın, Anahtar Parti'ye katılacak.

Akalın'a rozetini, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu takacak.

Anahtar Parti'den yapılan açıklamada Akalın'ın katılımıyla ilgili şu ifadeler yer aldı:

"Eski İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Meral Akşener sonrası İYİ Parti Genel Başkan Adayı olan M. Tolga Akalın partimize katılma kararı almıştır. Sayın Akalın için düzenlenecek rozet takma töreni; Genel Başkanımız Sayın Yavuz Ağıralioğlu’nun katılımıyla 9 Nisan 2026 Perşembe günü saat 14.00’te Ankara Akman Premium Hotel'de gerçekleştirilecektir."

İYİ PARTİ'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

Tolga Akalın, İYİ Parti'nin kurucu genel başkanı Meral Akşener'in görevini bırakmasının ardından Müsavat Dervişoğlu'nun genel başkan seçildiği kurultayda Koray Aydın ile birlikte parti liderliğine aday olmuştu. Akalın, 'partisinin kuruluş amaçlarından uzaklaşması' nedeniyle şubat ayının sonunda partisinden istifa ettiğini duyurmuştu.