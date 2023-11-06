İYİ Parti'den istifa eden milletvekili Nebi Hatipoğlu'nun AKP'ye katılacağı iddia edildi

Partisinin AKP’yle ittifak yapması gerektiğini söyleyen ve yakın zamanda istifa eden eski İYİ Parti milletvekili Nebi Hatipoğlu hakkında çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

Güncel 06.11.2023 20:51 Giriş: 06.11.2023 20:51

Güncelleme: 06.11.2023 20:53 Kaynak: Haber Merkezi

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Partisinin AKP’yle ittifak yapması gerektiğini söyleyen ve yakın zamanda istifa eden eski İYİ Parti milletvekili Nebi Hatipoğlu hakkında çarpıcı bir iddia gündeme geldi.



TV100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, canlı yayında çarpıcı bir iddiada bulundu. Gürel, İYİ Parti’den istifa eden Nebi Hatipoğlu'nun AKP MKYK'sine geçeceğini ileri sürdü. Hatipoğlu, partisinin AKP ile ittifakını savunuyordu. Eski İYİ Parti milletvekili 2 Kasım'da partisinde istifa etti. İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Hatipoğlu, partisinden istifa etti