İYİ Parti'den istifa eden Ümit Özlale CHP'ye katılıyor
İYİ Parti'den 2 ay önce istifa eden Ümit Özlale'nin CHP'ye katılacağını açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
İYİ Parti'den 2 ay önce istifa eden İzmir Milletvekili Ümit Özlale, CHP'ye katılacak.
Sözcü Televizyonu yayınında konuşan Özlale’nin, Salı günü TBMM’de yapılacak grup toplantısına katılması ve CHP rozeti takması öngörülüyor.
Özlale’nin katılması halinde CHP’nin TBMM’deki sandalye sayısı 129’a yükselecek. Bağımsız milletvekili sayısı ise 11’e düşecek.
Mart ayındaki yerel seçimde İYİ Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Ümit Özlale, yüzde 3,6 oy almıştı. Özlale, 12 Eylül'de İYİ Parti'den istifa etmişti.