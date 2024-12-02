Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

İYİ Parti'den istifa eden Ümit Özlale CHP'ye katılıyor

İYİ Parti'den 2 ay önce istifa eden Ümit Özlale'nin CHP'ye katılacağını açıkladı.

Siyaset
  • 02.12.2024 10:42
  • Giriş: 02.12.2024 10:42
  • Güncelleme: 02.12.2024 10:47
Kaynak: Haber Merkezi
İYİ Parti'den istifa eden Ümit Özlale CHP'ye katılıyor
Fotoğraf: DepoPhotos

İYİ Parti'den 2 ay önce istifa eden İzmir Milletvekili Ümit Özlale, CHP'ye katılacak.

Sözcü Televizyonu yayınında konuşan Özlale’nin, Salı günü TBMM’de yapılacak grup toplantısına katılması ve CHP rozeti takması öngörülüyor.

Özlale’nin katılması halinde CHP’nin TBMM’deki sandalye sayısı 129’a yükselecek. Bağımsız milletvekili sayısı ise 11’e düşecek.

Mart ayındaki yerel seçimde İYİ Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Ümit Özlale, yüzde 3,6 oy almıştı. Özlale, 12 Eylül'de İYİ Parti'den istifa etmişti.

İddia: Ümit Özlale CHPye geçecek, Özgür Özel salı günü parti rozeti takacak
BirGün'e Abone Ol