İYİ Parti'den istifa eden Uzunköprü Belediye Başkanı Martin CHP'ye katıldı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesi Belediye Başkanı Ediz Martin, İYİ Parti'den istifasının ardından CHP katıldı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İYİ Parti'den Uzunköprü Belediye Başkanlığı'na seçilen Ediz Martin, geçtiğimiz Temmuz ayında partisinden istifa etmişti.

Temmuz ayında partisinden ayrılan Martin, Uzunköprü İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen törenle CHP rozeti taktı. Martin, "Özgür Özel'in yoluna yoldaş olmak için buradayım" diyerek, CHP'ye yeniden katılmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Törende konuşan CHP PM Üyesi Berker Esen, "Ediz Martin'in katılımı, partimizin gücüne güç katacaktır" dedi.

CHP İl Başkanı Harika Taybıllı da Martin'in katılımının CHP'nin toplumsal dönüşüm ve mücadele anlayışına yeni bir soluk getireceğini vurguladı.

Törene CHP Edirne milletvekilleri Ediz Ün ve Ahmet Baran Yazgan, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, CHP Parti Meclisi Üyesi Berker Esen, CHP İl Başkanı Harika Taybıllı, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı.