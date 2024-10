İYİ Parti'den kayyum açıklaması: "Dün birlikte normalleşiyorlardı"

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Kavuncu, CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve belediyeye kayyum atanmasına ilişin sorulan soruyu, hem CHP'yi hem AKP'yi eleştirerek yanıtladı.

CHP'yi AKP ile 'normalleşme süreci' yürütmeye çalışmakla eleştiren Kavuncu, şunları söyledi:

“Bu soruyu; normalleşme söylemi ile başlayan, gölge bakanlarını görevdeki resmi bakanlara yollayan, sürekli el yükselten CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e sormak gerekir. Bu soruyu; umut hakkından bahseden, İmralı'daki vatan toprağını kirletmesi yetmiyormuş gibi gazi meclisi de kirletmeye terörist başını çağıran, Türk-Kürt diye her iki taraftan bahseden Bahçeli'ye sormak gerekir. Bu soruyu; en can alıcı noktasında hiçbir gazetecinin uçakta sormaya cesaret edemediği, sürekli nabız yoklayıp tepkiler ölçen, hem Sayın Özeli hem de ittifak ortağını tebrik eden Sayın Cumhurbaşkanı'na sormak gerekir. Bu soruyu; her fırsatta bize yeterince muhalif olmamakla suçlayan, yeni anayasa pazarlığında seçmenlerin adeta güdülecek bir unsur gibi öne süren, terör örgütüyle de ilişkisini kesmeyen DEM’e sormak gerekir.”

"DÜN BİRLİKTE NORMALLEŞİYORLARDI"

İktidarın ve ana muhalefetin Türkiye’yi acemice ve amatörce bir sürece soktuğunu savunan Kavuncu, “Dün birlikte normalleşiyorlardı, bugün herkesin tepki göstermesini bekliyorlar. Bu iktidar dün çok mu demokratikti de siz, şimdi normalleştiriyorsunuz? Öteki taraf; siz düne kadar herkese PKK/YPG’li diyordunuz. Bugün Öcalan'ı muhatap gösteriyorsunuz. Ne oldu da bu dönüşler gerçekleşti? Sizler nerede ve neyin pazarlığı halindesin? Bu sürecin sonunda milletin içine çıkacak yüzü de bulamayacaksınız. Esenyurt Belediye Başkanı, 10 yıllık bir takipte imiş. Teröristlerle görüşmüş, deliller varmış. Adli süreç devam ediyor. Koyarsınız delilleri ortaya, gerekçelerin açıklarsınız ve ondan sonra da az önce izah ettiğimiz süreci işletirsiniz” şeklinde konuştu.

"HÜSEYİN YAYMAN'A DA DOKUNSANIZA"

Kavuncu şöyle devam etti:

“Genel Başkanımıza televizyonlarda hakaret eden AK Partili Hüseyin Yayman da en az Ahmet Özer kadar; PKK/KCK’nın sözde yöneticisi Remzi Kartal'la görüştü. Hadi O’na da dokunsanıza. Hadi onunla ilgili de işlem yapsanıza. Arkadaşlar bu tam anlamıyla bir kayıkçı kavgasıdır. Milleti kandırıyorlar. Bütün yaşanan bitenin özeti budur.”