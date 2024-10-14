İYİ Parti'den seçilip AKP'ye katılan başkan, 12 akrabasını işe aldı

31 Mart’ta gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimi’nde İYİ Parti’den Erzurum Horasan Belediye Başkanı olarak seçilen fakat daha sonra partisinden istifa ederek AKP'ye katılan ve rozetini de bizzat AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın taktığı Hayrettin Özdemir hakkında, eski belediye personeli İlhan Aydın tarafından Horasan Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

Aydın, verdiği dilekçe ve ifadede Horasan Belediyesi yönetimine ilişkin dikkat çeken suçlamalarda bulundu.

KIZI DAHİL 12 YAKININI BELEDİYEDE İŞE ALDI

Odatv'nin aktardığına göre; İlhan Aydın, Başkan Özdemir’in göreve gelişinin sonrasında işe alımlarda usulsüzlük yaptığını öne sürerek, belediyede personel giderlerinin şirketler dahil yüzde 40’ı geçmemesi gerektiğini anımsattı. Aydın, Horasan’da bu oranın yüzde 77’ye çıktığını iddia etti. Ayrıca Hayrettin Özdemir’in son dönemde aralarında kızının da bulunduğu 12 akrabasını işe aldığını fakat aldığı tepkiler üzerine kızının belediyedeki görevine son verdiğini belirtti.

İlhan Aydın, savcılığa verdiği dilekçede, Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi’nde belediyeye ait parsellerin ilk olarak 3 milyon TL bedelle ihaleye çıkarıldığını fakat alıcı çıkmayınca ikinci bir ihaleyle 1,5 milyon TL’ye Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir’in kayınbiraderi Ö.T.’ye satıldığını ileri sürdü.

Aydın, U. İnşaat şirketinin sahibi olan Ö.T.’nin banka hesap hareketlerinin ve Başkan Özdemir’in yeğeni C.Y. ile yaptığı telefon görüşmelerinin incelenmesini istedi.

ÖĞRENCİ YURDU VE HAKSIZ KAZANÇ İDDİALARI

Aydın’ın ortaya attığı iddialar arasında, Horasan Belediyesi’nin üst katının yurt olarak kullanılması da yer aldı. Yurdun yasal standartları karşılamadığını iddia eden Aydın, yurtta 60 öğrencinin kaldığını ve toplanan paraların çeşitli gelirler adı altında bir gıda şirketinin hesabına yatırıldığını aktardı.

Bu işlemlerin araştırılması halinde bütün usulsüzlüklerin açığa çıkacağını ifade eden Aydın, gıda şirketine yapılan makine alımlarında da usulsüzlük olduğunu ileri sürdü.

Söz konusu iddialara ilişkin Horasan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan inceleme devam ediyor.