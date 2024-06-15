İYİ Parti'den yurt dışına çıkış harcının kaldırılması için kanun teklifi

İYİ Partili Milletvekili Zorlu, yurt dışına çıkış harcının kaldırılmasına ilişkin kanun teklifini TBMM'ye sundu. Zorlu, "Bu durum hem vergi sistemine, hem de seyahat özgürlüğüne aykırıdır" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, yurt dışına çıkış harçlarının kaldırılmasına ilişkin kanun teklifi verdiklerini duyurdu.

Zorlu, "Bu durum hem vergi sistemine, hem de seyahat özgürlüğüne aykırıdır" mesajını paylaştı.

Zorlu, X hesabından yaptığı açıklamada şu değerlendirmeyi yaptı:

"Yurt Dışına Çıkış Harcı’nın 1500 TL düzeyine getirileceği bilgisi kamuoyunda sıkça tartışılırken Gelir İdaresi Başkanlığı açıklaması ile zammın işaretini vermiştir. Esasen bir vergi görünümünde olan bu uygulama 5597 sayılı Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun bir an önce kaldırılmalıdır.

Öyle bir vergi uygulaması ki diğer vergilerde olduğu gibi alınamaması durumunda vatandaşa yurt dışına çıkma yasağı gelmektedir. Bu durum hem vergi sistemine hem de seyahat özgürlüğüne aykırıdır. Bu gerekçelerle muafiyetleri artırmak yerine uygulamayı tamamen kaldırmayı kamu yararı açısından daha faydalı buluyorum. İlgili Kanun Teklifimizi hazırlayarak az önce teslim ettik. TBMM açılır açılmaz gündeme alınmasını diliyorum."