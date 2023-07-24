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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Başkan Yavaş ile görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Güncel
  • 24.07.2023 21:54
  • Giriş: 24.07.2023 21:54
  • Güncelleme: 24.07.2023 22:50
Kaynak: Haber Merkezi
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Başkan Yavaş ile görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bir görüşme gerçekleştirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile partisinin genel merkezinde bir araya geldi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi kaynaklarından edinilen bilgiye göre; görüşme, kongre sonrası hayırlı olsun maksadıyla gerçekleştirilirken yerel seçimler gündeme gelmedi. 

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